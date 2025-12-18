La denuncia del PP por el robo de votos del 21-D pide "medidas extraordinarias" para "asegurar el derecho de sufragio"

Correos ha confirmado el robo en la oficina de Fuente de Cantos, donde se sustrajeron votos por correo ya depositados.

La denuncia presentada por el Partido Popular ante la Junta Electoral de Extremadura, debido al robo de votos en varias oficinas de Correos pacenses, pide "medidas extraordinarias" que aseguren el derecho al sufragio este 21 de diciembre.

Por ejemplo, que los electores que se han visto afectados por este suceso puedan emitir, de nuevo, su voto.

El 21-D se celebrarán las elecciones autonómicas, convocadas de manera adelantada por María Guardiola, presidenta de la Junta extremeña.

La denuncia del PP, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, relata que en la madrugada de este 18 de diciembre "se ha tenido conocimiento de la comisión de robos de cajas fuertes" en las oficinas postales de Fuente de Cantos, Torremejía y Santa Amalia. Todas ellas, pertenecientes a la provincia de Badajoz.

En la primera de las localidades, los ladrones vaciaron el contenido de la caja fuerte. Y en ella había votos por correos ya depositados.

"Asimismo, se tiene constancia de que también se ha producido la semana pasada una tentativa de robo en la oficina de Correos de la localidad de Talavera la Real sin que se tenga constancia de que dicho hecho fuera debidamente comunicado", relata el escrito.

Este jueves, Correos ha emitido un comunicado en el que confirma estos sucesos. Ahora bien, la empresa pública precisa que el robo del contenido de la caja fuerte tan sólo se ha producido en Fuente de Cantos.

"Estos hechos (...) afectan de manera directa al ejercicio del derecho al sufragio activo de los electores, cuyos votos por correo pueden haber sido destruidos, manipulados o imposibilitados de llegar a su destino", valora la denuncia del PP.

Por todo ello, el partido pide a la Junta Electoral extremeña que "adopte las medidas necesarias" para salvaguardar la limpieza de las elecciones del 21-D. "Incluso, mediante la habilitación de procedimientos excepcionales cuando concurran circunstancias extraordinarias como las aquí descritas".

En efecto, el partido plantea que los electores cuyos votos han sido robados puedan emitirlos de nuevo, mediante "la habilitación de un nuevo mecanismo de votación o mediante cualquier otra fórmula legalmente admisible".