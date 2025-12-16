Peinado vuelve a insistir en el rescate de Air Europa pese al veto de la Audiencia y pregunta a la UCO si hay datos nuevos

El caso está vinculado con la trama 'Koldo', en la que participaron varios ministerios y personajes como Víctor Aldama, aunque informes de la Guardia Civil desvinculan a Begoña Gómez del proceso.

Testimonios y audios recabados apuntan a supuestos pagos de 500.000 euros y otras compensaciones a Koldo García y José Luis Ábalos para facilitar el rescate, aunque la compañía rechaza estas acusaciones.

La aerolínea Air Europa y la familia Hidalgo niegan haber realizado pagos o solicitado la intermediación de Begoña Gómez, esposa del presidente, en el rescate de 475 millones de euros otorgado por la Sepi.

El juez Juan Carlos Peinado ha pedido a la UCO información sobre posibles novedades en la investigación del rescate de Air Europa, pese a que la Audiencia Provincial de Madrid le ha vetado continuar con el caso.

El juez Juan Carlos Peinado se ha dirigido a la UCO para saber si hay alguna novedad con respecto al rescate de Air Europa.

El magistrado ha pedido a la UCO saber "si con base en los antecedentes de que disponen han aparecido hechos nuevos respecto del rescate de Air Europa".

Y ello a pesar de que la Justicia ha impedido en varias ocasiones al juez Juan Carlos Peinado investigar el rescate. La última vez el pasado 25 de noviembre. La Audiencia Provincial de Madrid estimó el recurso presentado tanto por la defensa de Begoña Gómez como por la Fiscalía.

La aerolínea de Globalia ya aseguró el pasado 2 de diciembre que ni ella ni ningún miembro de la familia Hidalgo "valoró, comentó, consideró, ni realizó pago alguno a la señora Begoña Gómez" por ninguna actividad relativa a la concesión del rescate de 475 millones otorgado por la Sepi.

Esto ocurrió tras las acusaciones vertidas por José Luis Ábalos y Koldo en los últimos días relativas a la intermediación de la mujer del presidente del Gobierno en la ayuda concedida.

En una entrevista concedida a Ok Diario, Koldo aseguró haber escuchado a la familia Hidalgo hablar de una posible "compensación" de hasta un millón de euros para Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el rescate de Air Europa.

Sin embargo la compañía sostiene que "en ningún momento se solicitó a la señora Begoña Gómez intermediación o gestión alguna con relación al mencionado procedimiento administrativo, en el que no tuvo intervención alguna".

En un comunicado, la compañía aérea defendió que "toda la tramitación del expediente administrativo correspondiente a la concesión de la ayuda se realizó con plena sujeción a los principios y normas que regulaban dicho procedimiento administrativo".

Y también recordó que se consiguió gracias al “correspondiente informe favorable de cuantos órganos administrativos, empresas consultoras y despachos de abogados intervinieron en el procedimiento”.

Trama 'Koldo'

Desde un inicio, la ayuda concedida por la Sepi a Air Europa se ha visto involucrada en el ‘caso Koldo’.

Su rescate ha implicado a muchos ministerios y a la mujer del presidente del Gobierno tras una primera denuncia inicial de Manos Limpias.

La primera dama habría mantenido reuniones en la sede de Globalia con Javier Hidalgo, por entonces consejero delegado del grupo, antes del rescate, por lo que se le acusaba de tráfico de influencias.

Sin embargo, un informe de la Guardia Civil la desvinculó.

Pero la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil demostró que Koldo García, el asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, organizó las reuniones que cristalizaron en la intervención del Gobierno.

Asimismo, el comisionista Víctor Aldama también participó en las negociaciones del rescate, llegando incluso a reunirse con Nadia Calviño, exvicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía.

500.000 euros por el rescate

Pero aún hay más. Tal y como publicó este periódico, Aldama reveló a Leonor González Pano, su exnovia, que Pepe Hidalgo (presidente de Globalia) entregó 500.000 euros a Koldo para pagar a Ábalos por el rescate de la aerolínea del Grupo Globalia.

La entrega del dinero que relata la exnovia de Aldama se habría producido en una bolsa de deportes.

Dicha bolsa fue entregada en la casa del 'patriarca' de la familia Hidalgo en Puerta de Hierro, una de las zonas más exclusivas de Madrid.

Durante la entrega en la casa de Puerta de Hierro, y según el relato de González Pano: "Pepe les dice contad el dinero. Estaba muy interesado, según Víctor, en que Koldo contara el dinero de la bolsa".

Un inusitado interés que no pasó desapercibido para Koldo y Aldama. De hecho, González Pano relata cómo "se mosquearon los dos".

"Víctor fue el que le dijo: Pepe ya lo cuento yo". ¿El motivo? "Creía que Pepe estaba grabando a ellos dos".

Algo que coincide con los otros testimonios recabados por EL ESPAÑOL, que aseguran que "Hidalgo graba todo cuando está en su casa".

Tal y como se puede escuchar en los audios publicados por este diario, fue Aldama el que contó a su exnovia que en ese momento estaban convencidos de que "quería grabarlos recogiendo el dinero".

Por eso quien miró el dinero fue Aldama, para no involucrar a Koldo y, por tanto, a Ábalos.

Tras la entrega del dinero, Pepe Hidalgo les dijo "me vais a costar más de lo que voy a recibir".

El pago de Juan José Hidalgo se produjo después de que Aldama dijera al asesor del ministro que Javier Hidalgo había llamado a Begoña Gómez, tal y como recoge la UCO.

Ese mensaje de Aldama a Koldo se envió el 3 de septiembre de 2020. La trama mostró su preocupación porque el CEO de Globalia estaba "buscándose la vida" y temían perder su negocio con Air Europa.

En este punto cabe recordar que Víctor de Aldama era en esa época asesor de Globalia (dueña de Air Europa) y que estaba contratado con un salario de 10.000 euros netos mensuales.

No hay que olvidar que, junto a los 500.000 euros pagados al exministro, estaría también la casa de Villa Parra en Marbella (Málaga) y que disfrutó José Luis Ábalos del 12 al 23 de agosto de 2020.

Casa que la aerolínea también negó que sufragara, de manera directa o a través de terceros, el alquiler de vivienda alguna para uso de José Luis Ábalos.

En un mismo comunicado emitido el pasado mes de abril, la línea aérea reiteró que no solicitó la intervención de la mujer del presidente del Gobierno en la negociación de los préstamos concedidos.