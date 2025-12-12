La UCO acude a Correos, Hacienda y Transición Ecológica en busca de contratos vinculados a la red de Leire Díez

La investigación también implica registros en la SEPI, Enusa, Mercasa, Forestalia y un bar en Sevilla, así como un piso en Madrid donde se producían reuniones con empresarios investigados.

Han sido detenidos Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, todos relacionados con presuntas comisiones ilegales y blanqueo de dinero.

Se investigan posibles irregularidades y amaños en contratos, incluyendo uno relacionado con la política de minas, bajo sospecha de tráfico de influencias y malversación.

La UCO de la Guardia Civil ha acudido a sedes de Correos, Hacienda y Transición Ecológica para recoger documentación vinculada a la trama de Leire Díez.

En concreto, con el aval de la Fiscalía Anticorrupción, los agentes han acudido a varias direcciones generales. Entre otras, la de Patrimonio del Estado, dependiente de Hacienda.

En concreto, con el aval de la Fiscalía Anticorrupción, los agentes han acudido a varias direcciones generales. Entre otras, la de Patrimonio del Estado, dependiente de Hacienda.

Pretenden incautarse de varios expedientes que están bajo la sospecha de irregularidades y amaños. Uno de ellos está vinculado a la política de minas, según confirman a EL ESPAÑOL fuentes de la investigación.

Leire Díez, militante del Partido Socialista hasta hace solo unos meses, está siendo investigada por la Audiencia Nacional por los delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y organización criminal, como parte, supuestamente, de una red que cobraba comisiones ilegales a cambio de vender su influencia sobre empresas.

Además de a Leire Díez, la UCO también detuvo este miércoles a Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y a Antxon Alonso, el constructor dueño de Servinabar 2000 SL y socio de Santos Cerdán, el ex número tres del PSOE.

En las últimas horas, la UCO ya registró, entre otras dependencias, la sede de la SEPI, la de las empresas públicas Enusa y Mercasa y la de la compañía privada Forestalia, ubicada en Zaragoza.

Todos los arrestados pasarán a disposición judicial, ante el juez Antonio Piña, este sábado, cuando finaliza el plazo máximo de 72 horas durante el cual los detenidos pueden permanecer en dependencias policiales.

Tal y como desveló EL ESPAÑOL, fueron, precisamente, el constructor Antxon Alonso y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, los que influían en el Ministerio para la Transición Ecológica en pro de la compañía Forestalia y de otras empresas de renovables que les pagaban.

Este jueves, se produjo un registro en Sevilla, en el bar La Bola, a través del cual, según sospecha la UCO, se ha blanqueado dinero. Vicente Fernández es el administrador único de la empresa que gestiona este establecimiento.

La Guardia Civil también inspeccionó un piso en Madrid, en la calle Diego de León, en el que Leire Díez se reunía con empresarios investigados por fraudes de hidrocarburos en la Audiencia Nacional para tratar de obtener información.

La conocida como fontanera del PSOE ya estaba siendo investigada por un Juzgado de Madrid por sus tejemanejes para recabar datos sensibles contra, precisamente, la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción para, supuestamente, malbaratar sus pesquisas.

Para ello, llegó a ofrecer beneficios judiciales a sus interlocutores y se presentó como emisaria del PSOE y como "mano derecha" de Santos Cerdán.

