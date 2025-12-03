El juez admite la querella de Errejón contra Mouliaá por presuntas calumnias al acusarle de extorsionar a testigos

Las claves nuevo Generado con IA El juez Arturo Zamarriego ha admitido a trámite la querella de Íñigo Errejón contra la actriz Elisa Mouliaá por presuntas calumnias. La querella se basa en que Mouliaá habría acusado públicamente a Errejón de extorsionar a dos testigos en una causa donde él fue investigado por supuesta agresión sexual. El magistrado cita a Errejón y Mouliaá a comparecer el 17 de febrero, para esclarecer si las declaraciones de la actriz sobre el político constituyen delito de calumnias. Errejón intentó previamente un acto de conciliación y reclamó una compensación económica a Mouliaá, propuesta que fue rechazada por la actriz.

El magistrado Arturo Zamarriego ha admitido a trámite la querella presentada por el que fuera portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, contra la actriz Elisa Mouliaá, a la que atribuye haberle acusado de cometer un presunto delito de extorsión sobre dos testigos que declararon en la causa en la que él fue investigado por una supuesta agresión sexual.

En la misma resolución, el juez del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid fija para el próximo 17 de febrero la comparecencia tanto del exdiputado como de la intérprete, que deberán acudir en calidad de investigado y denunciada, respectivamente.​

En su auto, Zamarriego aprecia que los hechos relatados en la querella "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito" de calumnias, por lo que abre diligencias previas para esclarecer si las manifestaciones públicas de Mouliaá sobre Errejón rebasan los límites de la libertad de expresión.

Antes de llegar a este punto, la defensa del exdirigente político había promovido un acto de conciliación y reclamado a la actriz una compensación económica de 10.000 euros en caso de que no se retractara de sus declaraciones, propuesta que ella rechazó y que dejó expedita la vía penal.​

En el escrito que dio origen a la querella se subraya que el 20 de junio comparecieron como testigos Borja y Soraya, organizadores de la fiesta en la que presuntamente se habría producido la agresión sexual denunciada por Mouliaá.

"Mouliaá reaccionó en su red social X (antes, Twitter), difundiendo afirmaciones falsas sobre Errejón respecto de la relación de éste con dichos testigos, con los que se habría comunicado, imputándole falsamente un delito de extorsión para que testificaran a su favor", explicaba en un escrito.​

El texto de la querella incorpora varios mensajes publicados por la artista en dicha red social, entre ellos uno especialmente relevante para el procedimiento: "NO. Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos. No inventéis la realidad".

Ese tipo de manifestaciones, que vinculan directamente al exdiputado con supuestas maniobras ilícitas sobre testigos, son las que el juez analizará ahora para determinar si constituyen un delito de calumnias perseguible a instancia de parte.