El juicio al hermano de Sánchez se retrasa: se celebrará del 28 de mayo al 4 de junio de 2026, en plena campaña de las andaluzas

La jueza que investigó el caso señala una posible influencia de Pedro Sánchez en la creación del puesto para su hermano.

David Sánchez será juzgado junto a Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE extremeño, por presunta influencia para obtener un puesto público.

La vista coincidirá con la campaña de las elecciones andaluzas previstas para junio de 2026.

El juicio contra David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, se retrasa y se celebrará del 28 de mayo al 4 de junio de 2026.

Se retrasa más de dos meses el juicio contra David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez. Hasta ahora, estaba previsto que se celebrase del 9 al 14 de febrero de 2026.

Sin embargo, al coincidir estas fechas con otros señalamientos en las agendas de los abogados participantes, la vista comenzará, finalmente, el 28 de mayo y finalizará el 4 de junio de 2026.

El juicio coincidirá, por tanto, con la campaña de las elecciones andaluzas, previstas para el sexto mes del próximo año.

Y, del mismo modo, se celebrará casi medio año después de los comicios extremeños, previstos para el 21 de diciembre de 2025.

Dato relevante, dado que el músico David Sánchez se sentará en el banquillo de los acusados junto a Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE extremeño, y quien, además, encabeza la lista socialista para el 21-D.

Beatriz Biedma, la juez que investigó el llamado caso Hermano, concluyó que Gallardo, en 2017, había influido para que David Sánchez obtuviera una plaza artística, diseñada ad hoc para él, en la Diputación de Badajoz, organismo que el político presidió hasta el año pasado.

Tanto el político como el músico niegan cualquier irregularidad en este procedimiento administrativo. Al final de la instrucción, Biedma llegó a apuntar, incluso, a la "capacidad para influir" de Pedro Sánchez sobre las "personas que tenían competencia para crear el puesto" que acabaría obteniendo su hermano.

Gallardo ya será diputado

Así las cosas, es muy probable que, cuando se celebre el juicio, Gallardo haya obtenido, de nuevo, su acta como diputado autonómico, lo que, como ya avanzó este periódico, le permitirá exigir ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJExt), al ser aforado.

La actual presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, del PP, pretende centrar su discurso en la campaña autonómica "en la corrupción de los [hermanos] Sánchez".

No obstante, con las nuevas fechas, el juicio a David Sánchez y a Gallardo no se celebrará ahora hasta más de cinco meses después de las elecciones extremeñas, cuando, hasta el día de hoy, estaba previsto que fuese algo más cercano en el tiempo al 21-D.