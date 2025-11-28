La asociación mayoritaria de jueces "deplora" la "intromisión" de Sánchez en la decisión del Supremo sobre el fiscal general

El ministro Félix Bolaños ha defendido que es legítimo discrepar de una sentencia judicial respetando a la Justicia y los tribunales, postura que, asegura, comparte el presidente Sánchez.

La asociación mayoritaria de jueces exige el cese de los ataques y descalificaciones contra el Tribunal Supremo y el Poder Judicial, recordando su compromiso de administrar justicia de forma imparcial.

La APM acusa al Ejecutivo de traspasar la barrera de la lealtad institucional al desautorizar la decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo y defender la inocencia del fiscal general antes de conocer los fundamentos de la condena.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha declarado que las manifestaciones del presidente Pedro Sánchez y miembros del Gobierno sobre la condena al fiscal general constituyen una "intromisión" que quebranta la obligación de respeto al Poder Judicial.

La Asociación Profesional de la Magistratura, de representación mayoritaria en la carrera judicial, ha aprobado en el congreso que celebra en Murcia una declaración en la que "deplora" las manifestaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de otros miembros del Ejecutivo en contra de la condena al fiscal general y defendiendo la inocencia de García Ortiz pese al fallo de la Sala Penal del Supremo.

La APM, que con más de 1.400 miembros representa al 45% de todos los jueces asociados y al 26% de la carrera judicial en su conjunto (según datos del Consejo General del Poder Judicial referidos a 2024), afirma que las manifestaciones de Sánchez y de sus ministros en contra de la Sala Penal del Tribunal Supremo son una "intromisión" que quebranta la "obligación" del Ejecutivo de respetar al Poder Judicial.

Suponen, además, un "nuevo traspaso de la barrera de lealtad institucional", afirma.

La APM señala en su declaración que en un Estado democrático de Derecho "el respeto al Poder Judicial y, por lo tanto, a las decisiones emanadas de jueces es un postulado esencial que obliga a la sociedad en su conjunto y, en particular, a quienes ostentan responsabilidades institucionales de gobierno".

Por ello, añade, las declaraciones del presidente del Gobierno el pasado día 9 "realizando afirmaciones categóricas en torno a la culpabilidad sobre un asunto que estaba siendo todavía juzgado" por el Tribunal Supremo, "solo pueden ser calificadas como una intromisión que, al mismo tiempo, quebranta ese deber de respeto que debiera vincularle".

La "desautorización" en los días posteriores de la decisión de la Sala Penal, que anticipó el fallo condenatorio a García Ortiz tras acordarse el cambio de ponente, "supuso un nuevo traspaso de la barrera de lealtad institucional, especialmente censurable cuando ni siquiera se aguardó a conocer las razones por las cuales se pronuncia la condena del fiscal general del Estado".

Para la asociación mayoritaria en la carrera judicial, la "advertencia" realizada también por el jefe del Gobierno "sobre la posibilidad de revisar las potestades de tutela de los derechos e intereses legítimos colisiona también frontalmente con el propio texto constitucional". Sánchez afirmó que "los aspectos que puedan ser controvertidos" de la resolución de la Sala Penal serán "dirimidos en otras instancias" jurisdiccionales.

La Asociación Profesional de la Magistratura "no puede sino deplorar y exigir el cese de tan graves ataques y descalificaciones como son los que vienen reiterándose contra el Tribunal Supremo y el Poder Judicial en su conjunto, absolutamente impropias en una democracia avanzada".

Finalmente, afirma que "garantiza al conjunto de la sociedad que, como implica la fórmula de juramento que hicimos con motivo de nuestro ingreso en la carrera judicial, seguiremos dedicando lo mejor de nosotros mismos a la tarea de 'administrar recta e imparcial justicia frente a todos'".

Tras esta declaración institucional, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que ha asistido al congreso de la APM, ha manifestado que "en democracia se puede respetar una sentencia y discrepar con respeto de su fallo, sin deslegitimar ni a la Justicia ni a ningún tribunal. Eso ha hecho el presidente y eso hago yo".

En democracia se puede respetar una sentencia y discrepar con respeto de su fallo, sin deslegitimar ni a la Justicia ni a ningún tribunal. Eso ha hecho el Presidente y eso hago yo.



Así he querido dejarlo claro hoy en el XXVII Congreso Nacional de @juecesAPM. pic.twitter.com/0LOpzQlSr9 — Félix Bolaños (@felixbolanosg) November 28, 2025

"Es absolutamente legítimo respetar y acatar una sentencia y mostrar discrepancia con el fallo", ha dicho Bolaños. "En democracia se puede criticar y discrepar de una resolución judicial".