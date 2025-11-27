El fiscal pide prisión incondicional para Ábalos por haber aumentado el riesgo de fuga tras pedir 24 años de cárcel

Durante la comparecencia, Ábalos ha negado querer fugarse y ha alegado razones familiares y su condición de diputado como motivos para permanecer en libertad.

El abogado del PP, que ejerce la acusación popular, también ha pedido prisión preventiva incondicional y solicita una condena de 30 años de cárcel para Ábalos.

Ábalos está acusado de seis delitos, incluyendo organización criminal, cohecho, malversación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada, relacionados con el presunto cobro de comisiones por contratos de mascarillas durante la pandemia.

El fiscal jefe anticorrupción ha solicitado prisión incondicional para José Luis Ábalos, exministro de Transportes, al considerar que el riesgo de fuga ha aumentado tras pedir 24 años de cárcel en su contra.

El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, ha pedido al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que envíe hoy mismo a la cárcel al exministro de Transportes y exnúmero 3 del PSOE José Luis Ábalos.

En una comparecencia que se ha celebrado esta mañana en el alto tribunal, el representante de la Fiscalía ha argumentado que el riesgo de fuga del diputado, hasta ahora conjurado por medidas cautelares de menor intensidad (la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales en un Juzgado), ha aumentado exponencialmente tras la presentación del escrito de acusación en el que la Fiscalía pide para él 24 años de cárcel.

La Fiscalía le atribuye el presunto cobro de comisiones a cambio de contratos de mascarillas en plena pandemia de la Covid-19, entre otros hechos que constituirían seis delitos de organización criminal, cohecho, malversación de fondos públicos, dos ilícitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada.

Luzón ha argumentado que, a partir de ese momento, Ábalos sabe que va a ser juzgado y corre el riesgo cierto de ser condenado, por lo que la única manera de asegurar que siga sometido al proceso es la prisión incondicional.

Ha añadido que la medida preventiva no durará en exceso ya que el juicio podría celebrarse dentro de tres o cuatro meses.

También ha pedido prisión preventiva incondicional el abogado del PP Alberto Durán, que ejerce la acusación popular y representa al resto de acciones populares. El PP presentó el pasado día 20 un escrito de acusación en el que solicita 30 años de prisión para Ábalos.

El PP ya había pedido el encarcelamiento de Ábalos el pasado 16 de octubre, la última vez que el exministro tuvo la oportunidad de prestar declaración sobre los hechos que se le imputan, aunque se acogió a su derecho a no hablar.

En aquel momento, Puente rechazó privar de libertad al investigado, hoy ya acusado. El instructor del Supremo siempre ha acogido el criterio del fiscal jefe, que en octubre no pidió la prisión de Ábalos.

Durante la comparecencia el exministro ha sido invitado a intervenir y lo ha hecho.

Según fuentes jurídicas, José Luis Ábalos ha asegurado que no tiene ninguna intención de fugarse porque no tiene dónde ir y porque ya lo habría hecho.

Ha alegado también que tiene hijos menores de los que debe ocuparse y que sigue siendo miembro del Congreso y los ciudadanos tienen derecho a que ejerza su mandato representativo.

Luzón se había referido con anterioridad a la condición de Ábalos de parlamentario para argumentar que la pertenencia a un poder del Estado no existe de responsabilidades penales ni elimina el principio de igualdad ante la ley.

Es previsible que el instructor del alto tribunal no tome una decisión hasta que termine la comparecencia de Koldo García, asistente del exministro, prevista para las 12,30 horas.