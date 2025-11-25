El Gobierno propone a Teresa Peramato, cercana a Dolores Delgado y García Ortiz, nueva fiscal general

La propuesta de nombramiento deberá ser informada por el Consejo General del Poder Judicial y la candidata comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso antes de su nombramiento definitivo.

El Gobierno va a proponer hoy a Teresa Peramato, de 63 años, nueva fiscal general del Estado tras la renuncia a este puesto por Álvaro García Ortiz, condenado por la Sala Penal del Supremo a una pena de inhabilitación por revelación de secretos del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Durante el juicio a García Ortiz, Peramato ha sido una de las integrantes de la cúpula de la carrera que ha asistido a las sesiones de la vista y le ha expresado un cerrado apoyo.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, responsable de la propuesta de nombramiento, ha optado por la continuidad: ha elegido a una fiscal muy cercana a García Ortiz y a su antecesora, Dolores Delgado, a quienes debe su promoción a fiscal de Sala y su actual cargo de fiscal de Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Peramato pertenece, como sus dos predecesores, a la Unión Progresista de Fiscales, de ideología de izquierdas y favorecida en los nombramientos a los altos cargos de la carrera pese a su representación minoritaria: solo dos de los nueve miembros electos (los que son votados democráticamente por el cuerpo de fiscales) del actual Consejo Fiscal pertenecen a la UPF.

En la carrera se considera a Peramato una fiscal de carácter y se la reconoce como experta en violencia de género. Es una de las impulsoras de la especialización judicial y de los fiscales en esta materia.

Fue delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid. También fue miembro del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del Primer Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (2007). Y entre 2021 y hasta el pasado enero ocupó el cargo de fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, Peramato ingresó en la carrera fiscal en el año 1990. Tras su paso por diversas Fiscalías (Tenerife, Valladolid y Barcelona) se trasladó a la Fiscalía Provincial de Madrid.

El 1 de marzo 2010, con Cándido Conde-Pumpido como fiscal general, fue nombrada fiscal adscrita a la Fiscalía de Sala contra la Violencia sobre la Mujer.

El 13 octubre de 2018, con María José Segarra al frente del Ministerio Público, pasó a ser miembro de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.

A propuesta de Dolores Delgado fue promovida el 18 de mayo de 2021 a la primera categoría de la carrera y designada fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer.

En enero de este año, García Ortiz la catapultó como fiscal de Sala jefa de la Sala Penal del Supremo, uno de los cargos más relevantes de la carrera al ocuparse del despacho de los asuntos criminales de los que conoce el alto tribunal. En la actualidad también es delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal.

Peramato tiene una estrecha relación de confianza con los dos últimos fiscales generales, Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz. Este último la designó a ella para despachar el recurso de amparo interpuesto por Eduardo Esteban tras la decisión del Tribunal Supremo que tumbó su designación como fiscal de Sala de Menores, uno de los nombramientos más controvertidos de Delgado y que dio lugar a dos varapalos sucesivos de la Sala Tercera del TS.

Nunca antes se ha dado el caso de una doble anulación del nombramiento de un fiscal para la primera categoría de la carrera. Pese a que Peramato era ya fiscal de Sala de lo Penal y aunque fue recusada por su amistad con Esteban, con el que compartió destino en la Fiscalía del Tribunal Constitucional y adscripción a la UPF, García Ortiz confirmó su designación para intervenir en la demanda de Esteban ante el TC.

La propuesta de nombramiento de Peramato deberá ser informada por el pleno del Consejo General del Poder Judicial.

Posteriormente, la candidata comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

Cuando se hayan realizado estos trámites, el Gobierno acordará su nombramiento definitivo como fiscal general del Estado.