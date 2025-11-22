El vídeo de Stampa ante el juez: "Leire me dijo que conoce al fiscal general y no niega que viene de parte del presidente"

Stampa rechaza el argumento de que Díez actuara como periodista y sostiene que su objetivo era perjudicar investigaciones judiciales relevantes y justificar ilegalidades de ciertos investigadores.

Durante la reunión, Díez se presentó como emisaria del PSOE y mano derecha de Santos Cerdán, mostrando interés en obtener información negativa sobre jueces y fiscales involucrados en casos sensibles.

Stampa denunció un supuesto intento de soborno por parte de Díez, quien buscaba información comprometedora sobre la UCO y la Fiscalía Anticorrupción y le ofreció volver a este departamento.

El fiscal Ignacio Stampa declaró ante el juez que Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del PSOE, le aseguró conocer al fiscal general Álvaro García Ortiz y no negó actuar en nombre del presidente del Gobierno.

El fiscal Ignacio Stampa declaró el pasado 5 de noviembre ante el juez Arturo Zamarriego que Leire Díez, la llamada fontanera del PSOE, le dijo conocía al hasta ahora fiscal general, Álvaro García Ortiz, a quien el Tribunal Supremo acaba de condenar con la pérdida de su cargo.

Díez, militante socialista hasta el pasado verano, se reunió con Stampa con la pretensión de recabar información contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y contra la Fiscalía Anticorrupción, de la que el fiscal fue miembro durante cuatro años y medio, hasta finales de 2020.

Tras el encuentro con Leire Díez, el fiscal denunció ante su superior —y, posteriormente, relató ante el juez— un supuesto intento de soborno por parte de la fontanera, actualmente investigada por el magistrado Zamarriego.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al vídeo íntegro de su declaración testifical. Según el relato de Stampa, Díez hizo "referencia al fiscal general del Estado", Álvaro García Ortiz. "[Me dijo] que le conoce y tal...", aseguró el fiscal sobre fontanera, quien le ofreció volver a convertirse en miembro de Anticorrupción.

Vídeo | El fiscal Stampa, ante el juez: "Leire me dijo que conoce al fiscal general y no niega que viene de parte del presidente" José Verdugo Edición

En octubre de 2020, Ignacio Stampa se quedó sin obtener una plaza fija en esa Fiscalía Especial al no recibir el apoyo de ningún miembro del Consejo Fiscal. Tenía abierta una investigación interna que la Fiscalía General del Estado —encabezada, en aquellas fechas, por la exministra Dolores Delgado— impedía archivar pese a las propuestas reiteradas que en ese sentido había hecho el instructor de las diligencias.

"Yo le digo 'no sé qué hago aquí, no sé qué queréis de mí, no sé de qué vais'. Porque ella me ha hecho referencia al fiscal general del Estado, que le conoce y tal. Y le digo '¿tú no sabes lo que ha pasado conmigo? ¿no sabes la situación que tengo con el fiscal general del Estado, que sigo pleiteando, que me sigue teniendo el pie encima del cuello?", manifiesta el fiscal en su declaración en el Juzgado.

"¿En qué situación está eso?", le preguntó Leire, en alusión a su litigio.

"'Me debéis unas costas...'. Yo le hablé en segunda persona del plural [porque] ella no me niega que viene de parte del PSOE, del Gobierno o del presidente del Gobierno", relató el fiscal.

Recientemente, Stampa venció, de manera definitiva, en el litigio que mantenía, debido a su salida de Anticorrupción, contra la Administración pública, a la que el Tribunal Supremo ha condenado a indemnizarle con 4.000 euros.

Díez le manifestó que "[García Ortiz] va a saber lo que tiene que hacer (...) Ya se arreglará".

Durante la reunión con Díez, Stampa, actualmente destinado en la Fiscalía Provincial de Madrid, rechaza tajantemente regresar a Anticorrupción. "Me parece absurdo el ofrecimiento y que alguien crea que quiero volver", afirma.

El pasado mayo, cuando se produce la reunión con la fontanera, en la que también participa el empresario Javier Pérez Dolset, se mencionó aquel conflicto judicial, sin resolver por entonces.

Díez, en dicha cita, se presentó como emisaria del PSOE y como "la mano derecha" de quien era, por entonces, el número tres del partido, Santos Cerdán. "Pero una mano derecha que no va a aparecer nunca", matizó la mujer.

El pasado 5 de noviembre, ante el juez, Stampa señaló que Leire y Dolset "buscaban cosas muy negativas" del juez Manuel García-Castellón, quien fue instructor del caso Villarejo, así como del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón y del también miembro de este departamento José Grinda.

"Cosas muy negativas, tanto profesionales como, en el caso del señor Grinda, personales", precisó Stampa.

EL ESPAÑOL publicó que la fontanera acudió a la redacción de este periódico para mostrar un vídeo sexual de José Grinda, con la intención de que estas imágenes fuesen publicadas.

Este fiscal lo fue, entre otras causas, del caso 3%, en el que se investiga la supuesta financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Por ello, ha sido objeto de ataques desde el independentismo catalán. También, desde las filas del PSOE.

A su vez, Grinda fue fiscal del caso Zed, por el que Pérez Dolset estuvo en prisión preventiva y al que culpa, además de al excomisario Villarejo, de la caída en desgracia de su boyante proyecto empresarial, el Grupo Zed.

"A mí me sorprende la seguridad con la que hablan [Dolset y Leire], la capacidad de influencia que tienen, o dicen tener, y el poder de la persona en cuyo nombre vienen [Santos Cerdán]", señaló Stampa ante el juez el pasado 5 de noviembre.

Santos Cerdán, 'caso Begoña'...

Luzón, como jefe de Anticorrupción, se encarga de, entre otros, el llamado caso Ábalos, por el que, durante casi seis meses y hasta el pasado miércoles, ha estado en prisión provisional Santos Cerdán.

Fue, de hecho, Luzón quien solicitó al Tribunal Supremo que mandase a la cárcel al dirigente y antigua mano derecha de Pedro Sánchez. Cerdán está investigado por el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio del amaño de contratos públicos.

Durante aquella la reunión, Stampa preguntó a Leire Díez quién era ella. La mujer aseguró ser "la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto", en alusión a las supuestas irregularidades en Anticorrupción y la UCO que buscaba conocer.

Esta unidad policial ha participado, además de en la causa contra Cerdán, en el llamado caso Hermano, por el que irá a juicio David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez.

También es la encargada del caso Begoña, por el que está siendo investigada judicialmente Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Leire Díez mencionó este procedimiento judicial en su reunión con Stampa, que éste calificó de "siniestra" y "rocambolesca".

"Me dijo que no trabaja como periodista"

Ignacio Stampa desmintió la versión de Leire Díez de que está realizando un trabajo "como periodista" con el objetivo de escribir un libro sobre las cloacas del Estado.

- ¿Sabía usted que Leire Díez es periodista y fundadora de Crónica Libre?, le preguntó la defensa de la exmilitante socialista.

- No lo sé, pero a mí me dice expresamente que no trabaja como periodista desde hace mucho tiempo. Me dice, no sé si será verdad o no, que le habían ofrecido ser jefe de prensa de Dolores Delgado cuando era ministra de Justicia, pero la conoció y no quiso eso [ese puesto]. Lo dice literal: que no actúa como periodista conmigo.

El instructor quiso precisar este extremo. "¿A usted le informó Leire Díez de que estaba trabajando en la elaboración de una información periodística y por eso se reunía con usted? ¿Le dijo eso en algún momento?", preguntó.

"En ningún momento", respondió el testigo. "Me dice que no trabaja como periodista. Lo que quiere es sacar información que perjudique la investigación de unos sumarios. Lo que investigaban es cómo obtener problemas para conseguir que Luzón deje de dirigir la Fiscalia Anticorrupción y el caso Koldo, el caso hidrocarburos, etc. Y cómo hacerle daño al juez García-Castellon porque no ha investigado al PP. Lo que investigan no es para hacer un libro, es para justificar ilegalidades de los investigadores que les molestan".

Stampa recordó que, junto al fiscal anticorrupción Miguel Serrano, pidió investigar en la 'operación Kitchen' a la exsecretaria general del PP Dolores de Cospedal y, ante la denegación del juez Manuel García-Castellón, interpusieron un recurso "muy duro" hablando de "las líneas rojas que tenía el instructor".

"Creo que lo que [Leire Díez y Pérez Dolset] buscan cuando me ofrecen volver a la Fiscalía Anticorrupción es para ir en contra del Partido Popular", añadió.