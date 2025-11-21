Escuche el audio | Stampa, ante el juez, sobre su reunión con la 'fontanera': "Leire me dijo: 'Luego me veo con Cerdán y le cuento'"

En ella, Stampa narraba un supuesto intento de soborno por parte de Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE

Se trata de la exmilitante socialista que trató de recabar información contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y contra la Fiscalía Anticorrupción.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al audio íntegro de la declaración testifical de Stampa ante el juez Arturo Zamarriego, quien ya investiga a Díez por estos tejemanejes.

En el Juzgado, obligado a decir la verdad, el fiscal subrayó que Díez le había asegurado que a aquella reunión iba a asistir Santos Cerdán, el ex número tres del PSOE. Sin embargo, no apareció.

Audio | El fiscal Stampa describe ante el juez su reunión con Leire Díez

Por ello, según su testimonio, Stampa le preguntó que dónde estaba el dirigente. La mujer se disculpó en su nombre y le dijo: "No, no, no viene, pero yo tengo luego una reunión con él y yo luego le cuento".

Stampa, hoy, está adscrito a la Fiscalía Provincial de Madrid. Hasta 2020, perteneció a Anticorrupción y, en esa época, fue fiscal del llamado caso Villarejo.

Precisamente, tal y como narró ante el juez, Leire Díez le habría pedido información comprometida del que fuera, hasta que se jubiló hace unos meses, instructor de aquella causa: Manuel García-Castellón.

La fontanera también le habría solicitado datos comprometedores de Alejandro Luzón, actual fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, así como de otro de los miembros de este departamento, José Grinda.

En su denuncia escrita, Stampa relató que preguntó a Leire Díez "quién era ella". Y aseguró que la mujer aseguró ser "la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto", en alusión a las supuestas irregularidades en Anticorrupción y la UCO que buscaba conocer.

En aquella reunión estuvo presente el empresario Javier Pérez Dolset, al que el juez Zamarriego también investiga por los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

"A mí me sorprende la seguridad con la que hablan, la capacidad de influencia que tienen, o dicen tener, y el poder de la persona en cuyo nombre vienen [Santos Cerdán]", señaló Stampa ante el juez el pasado día 5.

