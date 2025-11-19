Santos Cerdán denuncia al salir de prisión "manipulaciones y mentiras" sobre él: "Confío en que la verdad se imponga"

Santos Cerdán, junto a su abogado Jacobo Teijelo, durante su salida de la cárcel de Soto del Real (Madrid). EFE. Efe

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha salido pasadas las 19:15 horas de este miércoles de la cárcel de Soto del Real (Madrid), después de que el juez que lo investiga del Tribunal Supremo haya acordado su libertad tras pasar casi cinco meses en prisión preventiva.

La prisión provisional fue motivada por su presunto "papel principal" en la trama de adjudicación de obra pública a cambio de comisiones que se investiga en el 'caso Koldo'.

El Tribunal Supremo ha ordenado su puesta en libertad, pero le ha impuesto las mismas medidas cautelares que a Ábalos y Koldo —prohibición de salida del país y firma quincenal en sede judicial— ante los fuertes indicios en su contra.

Cerdán ha denunciado este miércoles que se han vertido "mentiras" y "manipulaciones" sobre su persona, ha agradecido el apoyo de familiares y amigos y ha confiado en que "la verdad se imponga".





