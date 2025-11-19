Luzón pide al juez que cite a Ábalos y Koldo García para instar medidas cautelares más graves hasta el juicio

Actualmente, ambos tienen medidas cautelares leves, pero la Fiscalía considera que el riesgo de fuga ha aumentado tras convertirse en acusados y enfrentarse a peticiones de penas elevadas.

La Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para García por delitos como pertenencia a organización criminal, malversación, cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha solicitado al Tribunal Supremo que cite a José Luis Ábalos y Koldo García para debatir el endurecimiento de sus medidas cautelares antes del juicio.

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha pedido al instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que convoque al exministro José Luis Ábalos; a su asistente, Koldo García, y a las partes del proceso a una comparecencia para debatir el agravamiento de las medidas cautelares hasta que se celebre el juicio oral contra ellos.

Lo ha hecho en coincidencia con la petición de 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para García por seis delitos: pertenencia a organización criminal, malversación de fondos públicos, cohecho, dos delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada.

Sobre ambos encausados pesan ya medidas cautelares leves: comparecencias quincenales, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España.

El pasado 15 de octubre, cuando Puente les citó por última vez a declarar y ambos se acogieron a su derecho a guardar silencio, el fiscal descartó apoyar la prisión provisional pedida por las acusaciones populares.

Pero sí afirmó que, a su parecer, existe un riesgo de fuga que "deriva de la gravedad de los delitos" que se les imputa y "de las penas que podrían imponerse".

"Es claro que los indicios tan serios que existen de la comisión de graves delitos permiten hacer un juicio de prosperabilidad de una condena", dijo.

"Y eso lo sabe el investigado, quien puede, por ello, decidir sustraerse a la acción de la Justicia".

En aquel momento el fiscal rechazó la medida de prisión preventiva atendiendo a la condición de diputado de Ábalos, no por ser político sino porque de ella "depende económicamente" una vez que, afirmó, tanto en el caso del exministro como en el de García "parece ser que han desaparecido las importantes fuentes de ingresos opacos" que tenían durante su etapa en el Gobierno.

Fuentes fiscales han señalado que la situación actual es distinta que el 15 de octubre y más grave para ambos: ya son acusados, no meros investigados, y se enfrentan a una petición de penas elevadas.

Ello incrementa, a su juicio, el riesgo de fuga que ya existía.

Las mismas fuentes no quisieron, no obstante, precisar si en la comparecencia la Fiscalía pedirá prisión preventiva incondicional o prisión bajo fianza (que, de no ser depositada, implicaría igualmente la pérdida de libertad).

Es previsible que el juicio se celebre en el primer trimestre del próximo año, según las fuentes consultadas.