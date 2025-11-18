Dolset reconoce la 'reunión de los 8' en Ferraz en que se habló con Hernando de los audios de Villarejo sobre las saunas

Ante el juez, Javier Pérez Dolset reconoció este lunes que Antonio Hernando fue uno de los asistentes a la reunión de los ocho, celebrada en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz.

En aquel encuentro, fechado en abril de 2024, se habló de los audios grabados por el excomisario José Manuel Villarejo y en los que se mencionan las saunas del suegro de Pedro Sánchez.

Hernando es actualmente secretario de Estado de Telecomunicaciones y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE. En la fecha en la que se celebró dicha reunión, era director adjunto del gabinete de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

Poco antes de aquella cita, el 16 de abril de 2024, el juez Juan Carlos Peinado había abierto diligencias contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez.

Tras conocerse dicha noticia, el presidente del Gobierno inició un "periodo de reflexión" de cinco días: entre el 24 y el 29 de ese mismo mes. Al finalizar este plazo, el político, también secretario general del PSOE, anunció que seguiría en sus cargos, "con más fuerza, si cabe".

El partido, por su parte, comenzó a presentarse, en los medios y ante los tribunales, como víctima de un supuesto complot, de una guerra sucia contra Sánchez y su entorno que habría utilizado, entre otros asuntos, información sobre las saunas.

Este lunes, Pérez Dolset, ante el juez que le investiga, admitió que acudió a Ferraz dos veces tras aquel "periodo de reflexión".

Según su declaración, el 26 de abril de 2024, allí conoció a Santos Cerdán, el entonces secretario de Organización de la formación.

En el Juzgado, el empresario ha admitido que entregó "documentación" al Partido Socialista en "una sala" de la zona "de arriba" de la sede del PSOE.

"En concreto, información de las famosas saunas del suegro de Pedro Sánchez", precisó.

A renglón seguido, ante el juez, se quejó: "No nos hicieron ni caso [en el PSOE] hasta que llega el periodo de reflexión [de Sánchez], los cinco días...".

Dolset relató este lunes que, cuando el PSOE le daba largas, fue la periodista Patricia López, autora de varios reportajes sobre Villarejo, la que le sugirió "hacer otro intento". Aquella vez sí tuvo éxito y se celebró la reunión.

López fue uno de los integrantes de la reunión de los ocho, además del propio Pérez Dolset, de Santos Cerdán y de Hernando.

¿Quiénes fueron los otros? Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE; Jacobo Teijelo, abogado de Cerdán y de Dolset; Ion Antolín (el entonces director de Comunicación del PSOE) y Juanfran Serrano (diputado en el Congreso y mano derecha de Cerdán).

Actualmente, la periodista Patricia López es colaboradora de la web de Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE.

Audios sobre saunas

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, en aquella reunión en Ferraz se trató el contenido de unos audios grabados por Villarejo y en los que se mencionan las saunas que poseyó Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez.

En dichos locales, se ejercía la prostitución, tanto masculina como femenina.

Leire Díez, la fontanera del PSOE, afirmó en El Programa de Ana Rosa el pasado 9 de septiembre que, en 2017, el hoy ministro Óscar López y Antonio Hernando "investigaron las saunas del suegro de Pedro Sánchez".

¿Para qué? Para tratar de utilizarlo contra este último en las primarias socialistas de aquel año, gracias a las que se convertiría en secretario general del PSOE.

"Sabemos que hubo gente del partido que se acercó para conocer esa información (sobre las saunas). Ha habido fuego amigo y aparece en las agendas [redactadas por el excomisario Villarejo]. Saldrá todo. Sabemos que Óscar López y Antonio Hernando fueron a investigar cosas de las saunas en época de primarias", afirmó Díez en Telecinco.