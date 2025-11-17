La 'fontanera' del PSOE y Pérez Dolset piden al juez anular los audios que grabó en secreto el fiscal Stampa

Leire Díez, la llamada fontanera del PSOE, y el empresario Javier Pérez Dolset han solicitado al juez que les investiga que anule los audios aportados a la causa judicial por el fiscal Ignacio Stampa, quien grabó en secreto la reunión que mantuvo con ambos el pasado mes de mayo.

Así consta en sendos escritos, presentados este domingo por los abogados de cada uno de ellos ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid.

En dichos audios, publicados por EL ESPAÑOL, se oye a Díez presentarse como "la persona que ha puesto el PSOE" para tratar de obtener información sobre supuestas irregularidades en la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Este lunes, tanto Dolset como Leire Díez han acudido a los Juzgados de Plaza de Castilla para ser interrogados, como investigados, en el llamado caso Leire.

De hecho, Zamarriego, antes de comenzar a interrogarles, ha decidido que se reproduzcan los mencionados audios. Uno de ellos —la grabación de la reunión entre los tres, producida el pasado mayo en el despacho del empresario Luis del Rivero— dura más de tres horas.

