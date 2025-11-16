El juez archiva el 'caso Begoña' para la alto cargo de Moncloa tras tomarle declaración: sólo ha estado investigada 12 días

El juez Juan Carlos Peinado ha archivado el llamado caso Begoña para la secretaria general de Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González Pedraz.

El pasado 4 de noviembre, el magistrado la sumó como investigada a esta causa y este domingo le ha tomado declaración durante media hora.

En el caso Begoña, Peinado investiga a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por varios supuestos delitos.

El juez analiza, entre otros, extremos, si se malversó dinero público con la contratación de Cristina Álvarez, también investigada.

Esta última es la asistente de Gómez en la Moncloa y realizó gestiones en favor de los negocios privados de la esposa de Sánchez. Por ejemplo, gestionó parte de las finanzas de la cátedra que Gómez co-dirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

El cargo oficial de Álvarez es el de directora de Programas de Presidencia del Gobierno.

La asistente también envió un correo electrónico a la empresa Reale Seguros para instarle a seguir financiando dicha cátedra. EL ESPAÑOL publicó dicho e-mail.

A pesar de la gran cantidad de gestiones que han quedado corroboradas, la defensa de Gómez defiende que fueron "favores" puntuales, dada la amistad entre ambas mujeres.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.