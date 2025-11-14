La UCO registra las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao por orden del juez que investiga a Ábalos y Cerdán

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está registrando este viernes las sedes de la empresa Acciona en Madrid y Bilbao. También se están produciendo registros paralelos en Sevilla, que afectan a otra entidad, hasta el momento desconocida.

La UCO efectúa esta diligencia por orden del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, quien investiga a los exsecretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, estos registros de la Guardia Civil se producen en el marco de una pieza secreta de dicha causa judicial, conocida ya como caso Ábalos.

En un informe enviado al Supremo hace varios meses, la UCO cifró en 620.000 euros el dinero "gestionado por Santos Cerdán" que Acciona habría pagado a Ábalos y a su principal asesor, el también investigado Koldo García, por amañar obras públicas en su favor.

Acciona, en una UTE (unión temporal de empresas) junto a Servinabar y Osés, recibió un contrato de más de 70 millones de euros para ejecutar la obra de los túneles de Belate, en Navarra, de donde procede Santos Cerdán.

La pequeña constructora Servinabar es propiedad de Antxon Alonso, amigo del exdirigente del PSOE, actualmente en prisión provisional.

De hecho, al registrar meses atrás la sede de esta empresa, la UCO halló un contrato firmado por Alonso y Cerdán, por el cual este último adquiría por sólo 6.000 euros el 45% de la pequeña constructora.

Sin embargo, el dueño de Servinabar declaró en el Supremo que dicho documento nunca entró en vigor ni tuvo validez, pese a que él mismo lo conservaba, desde hacía más de una década.

El pasado 12 de junio, fecha en la que se conoció el informe de la UCO que implica a Acciona, la empresa hizo público un comunicado en el que señalaba a su antiguo delegado en Navarra y País Vasco, Fernando Merino, quien fue despedido el 12 de abril de 2021 y ya no tiene ninguna relación con la compañía.

El juez Leopoldo Puente interrogó a Merino el pasado 7 de julio, mismo día que hizo lo propio con Antxon Alonso.

A preguntas del instructor, el delegado en Navarra de Acciona no supo explicar por qué una empresa de esa magnitud necesitaba, para lograr contratos públicos, a una pequeña mercantil como Servinabar, sin experiencia en grandes obras.

Merino aseguró que tanto en Navarra como en el País Vasco "una empresa nacional no tiene opciones". Según manifestó, es "práctica habitual" contar con una empresa de la zona para obtener adjudicaciones.

