El Supremo desoye al PSOE y ve legítima la campaña de Hazte Oír con camiones contra Sánchez y Begoña Gómez

El Tribunal Supremo ha dado la razón a Hazte Oír y ve legítima la campaña que, en 2023 y 2024, puso en marcha esta organización contra Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez.

Varias camionetas con pantallas LED adosadas, visibles desde el exterior, exhibieron mensajes que pedían la dimisión del presidente del Gobierno. Circularon, incluso, frente al Congreso de los Diputados.

Hazte Oír ejerce la acusación popular en las principales causas judiciales que atenazan actualmente al Gobierno y al PSOE.

Entre ellas, el procedimiento en el que están investigados Santos Cerdán y José Luis Ábalos. O el caso Begoña, en el que lo está la esposa del presidente del Gobierno.

Durante varios días, los vehículos que fletó la asociación circularon por varias ciudades españolas luciendo mensajes contra Pedro Sánchez. En concreto, aludían a la "corrupción" de su entorno.

El PSOE trató de frenar esta campaña. Primero, ante la Junta Electoral Central (JEC), que rechazó sus pretensiones. El asunto acabó llegando hasta la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que, en una resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, da la razón a la organización.

En primer lugar, echa por tierra la principal tesis defendida por el PSOE: que esta campaña buscaba desmovilizar el voto hacia la izquierda y derivarlo a opciones de extrema derecha.

El Supremo subraya que ninguno de estos carteles, lemas y demás elementos gráficos animaba a apoyar en las urnas a ninguna formación. Tampoco desincentivaba el voto a opciones progresistas.

Sin prueba alguna, el Partido Socialista vinculaba la campaña de Hazte Oír con los partidos Vox y Se Acabó La Fiesta (SALF, el fundado por Alvise Pérez).

Además, el Supremo recalca que esta acción no sólo se desplegó durante la campaña de las últimas elecciones europeas, celebrada en verano de 2024. Ya venía efectuándose desde el año anterior, desde 2023.

"Y continuó después de la celebración de las elecciones europeas de 2024, de manera que no puede entenderse acreditada la vinculación exclusiva y directa con la campaña electoral de las elecciones del Parlamento Europeo de 2024", subraya el tribunal.

Un bus contratado por Hazte Oír recorre varias calles de Madrid con una pantalla con el rostro de Begoña Gómez.

"Y, desde luego, nada se ha intentado para demostrar lo contrario", afea el Supremo al PSOE, al que condena a pagar las costas del recurso que presentó, hasta un máximo de 4.000 euros.

Sí reconocen los magistrados que la campaña pudo ser "descarnada" y sus mensajes, "directos". El PSOE, de hecho, los calificó como "injuriosos y calumniosos".

Ahora bien, el tribunal recuerda que la JEC ya trasladó al partido que, si así lo cree, la formación debería haber acudido a la jurisdicción penal y no a la Administración electoral.

Finalmente, la máxima instancia judicial de España concluye que los hechos a los que aludía la campaña de Hazte Oír "notoriamente estaban en el debate público" en 2023 y 2024, "como la corrupción en torno al presidente del Gobierno y la imputación de su mujer".