El juez ve indicios para llevar a juicio al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual a Mouliaá
Carretero se apoya en la declaración de la actriz y en que existen elementos que corroboran tanto la versión del exdiputado como la de la denunciante.
El juez Adolfo Carretero ha acordado la imputación formal (equivalente al procesamiento) del exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá, que le denunció.
"No existiendo testigos presenciales de los hechos y contando con algunos testimonios de referencia y pruebas periciales, el principal indicio probatorio es la declaración de la perjudicada, dice el juez, que afirma que no puede suplantar al órgano de enjuiciamiento al existir tanto datos a favor de la versión de Mouliaá como de Errejón.
Indica que Mouliaá "no tenía ningún móvil espurio, enemistad, odio o venganza" contra Errejón y que "su declaración es coherente en lo esencial, aunque no recuerde detalles secundarios".