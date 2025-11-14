El juez ve indicios para llevar a juicio al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual a Mouliaá

El juez Adolfo Carretero ha acordado la imputación formal (equivalente al procesamiento) del exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá, que le denunció.

"No existiendo testigos presenciales de los hechos y contando con algunos testimonios de referencia y pruebas periciales, el principal indicio probatorio es la declaración de la perjudicada, dice el juez, que afirma que no puede suplantar al órgano de enjuiciamiento al existir tanto datos a favor de la versión de Mouliaá como de Errejón.

Indica que Mouliaá "no tenía ningún móvil espurio, enemistad, odio o venganza" contra Errejón y que "su declaración es coherente en lo esencial, aunque no recuerde detalles secundarios".