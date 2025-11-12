"Leire fue a su casa y el presidente dijo: límpiese todo": el audio en el que Dolset afirma que la 'fontanera' vio a Sánchez

En una reunión que mantuvieron el pasado 7 de mayo, el empresario Javier Pérez Dolset comentó al fiscal Ignacio Stampa que Leire Díez, la fontanera del PSOE, también presente en ese encuentro, se habría reunido con Pedro Sánchez.

Stampa grabó aquella charla en secreto y EL ESPAÑOL ha tenido acceso al audio, de más de tres horas de duración.

En él, se oye a Dolset comentarle al fiscal que Pedro Sánchez ordenó "limpiar todo" al poco de que un juez, Juan Carlos Peinado, abriera una investigación a su mujer, Begoña Gómez.

El audio en el que Javier Pérez Dolset informa al fiscal Stampa que Leire Díez se reunió con Pedro Sánchez en "su casa". Pablo Danubio

"Y la vida sigue hasta que sale la imputación de Begoña, la mujer del presidente, en abril del año pasado [2024]", expone el empresario, tal y como queda reflejado en el audio.

"Entonces, Leire me llama y me dice: 'Oye, Javier... —claro, se monta un follón, un revuelo...— No están todos los audios de los espionajes al presidente'. Dije que sí, que se los dé. Entonces, ella ya volvió allí, a su casa y digo: 'Mira, hay todo esto'. ¡Prrrrrm! Y entonces ya el presidente dijo: 'Que se limpie todo'", añade Pérez Dolset.

"¡Límpiese!", parafraseó la fontanera. "Límpiese sin límite", especifica Dolset.

"Su casa"

Ni Leire Díez ni Dolset especifican a qué se refería el empresario con ese su casa: si aludieron a la del presidente del Gobierno, al que justo antes mencionan; a la suya propia... o si es una referencia a Ferraz, la sede nacional del PSOE.

La fontanera fue militante de este partido hasta el 3 de junio de 2025. Cuando este escándalo saltó a la prensa, optó por darse de baja como afiliada y acudió a la sede socialista para comunicar en persona esta decisión a Santos Cerdán, el entonces secretario de Organización del PSOE.

¿A quiénes debía afectar la limpieza que, según Díez y Dolset, encargó Sánchez?

El empresario se lo aclaró al fiscal Stampa en aquella reunión: "Los policías que falsifiquen informes, fuera. Los fiscales que oculten pruebas, fuera. Los tíos que fabriquen causas, fuera".

Actualmente, el juez Arturo Zamarriego investiga a Dolset y a Leire Díez por los supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Estos y otros tejemanejes tendrían por objetivo conseguir información contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y contra la Fiscalía Anticorrupción, a la que perteneció Stampa hasta 2020.

De hecho, el empresario y la fontanera le ofrecen volver a este organismo, algo en lo que él no está ya interesado (actualmente, es miembro de la Fiscalía Provincial de Madrid).

"El jefe de Álvaro"

Como recoge la grabación de aquella reunión, Stampa pregunta a Leire Díez quién tendrá conocimiento de la reunión que están manteniendo.

"Lo va a saber el jefe que he estado aquí. Si lo sabe Álvaro, sabes que lo va a saber más gente", dice Stampa, en referencia al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

"Lo va a saber el jefe de Álvaro", responde Díez. "¿Te refieres al ministro o al presidente?", insiste el fiscal.

Leire Díez, al fiscal Stampa: "Lo va a saber el jefe de Álvaro". Pablo Danubio

"A todos", contesta ella."¿Que estoy aquí lo sabe Santos Cerdán y el ministro de Justicia?", pregunta Ignacio Stampa. "Imaginamos". "Pero el presidente, ¿lo sabe ya?", pregunta él. "No, no", responde la fontanera.

"¿Tú eres la mano derecha de Santos Cerdán?", plantea Stampa. "Sí", le confirma Leire. "Pero soy una mano derecha que no va a aparecer en ningún lado", le precisa.

En la grabación, se oye a Leire atacar a la Fiscalía Anticorrupción: "Le sobra el 'anti'", critica. Este organismo, además de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, son los objetivos de Leire Díez, tanto en ésta como en otras reuniones.

La UCO se ha encargado (y aún se encarga) de las pesquisas de algunas de las causas judiciales que atenazan al PSOE e, incluso, al entorno más cercano, profesional y personalmente, de Pedro Sánchez.

Por ejemplo, el caso Begoña, en el que está investigada la esposa del presidente del Gobierno. También, en el caso Hermano, por el que irá a juicio David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez. Y en el caso Ábalos, por el que está en prisión provisional Santos Cerdán.

¿Cuál es el interés de Dolset en estas cuestiones? El empresario está siendo investigado por la Audiencia Nacional en el llamado caso Zed, causa que toma el nombre del boyante negocio tecnológico que éste tenía.

Hoy, culpa de sus desgracias a este procedimiento judicial y, muy especialmente, a la Fiscalía Anticorrupción. También, al excomisario de Policía José Manuel Villarejo.

Y en la causa judicial por la que esta misma semana se está celebrando el juicio contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado.

Días después de aquella reunión del 7 de mayo, en otra grabación aportada al juez que investiga a la fontanera, se oye cómo Leire conversa con Stampa por teléfono.

Le dice que está intentando reponerle en su puesto en Anticorrupción. "Hemos movido cosas, te llegará. Las cosas cambiarán para mejor. En muy breve tiempo, además. Vas a volver a lo que estabas haciendo. Si tú lo quieres, todo tuyo".

El "espionaje a Sánchez"

Desde principios de 2024 —coincidente con el inicio de la investigación contra Begoña Gómez—, el PSOE ha defendido que Pedro Sánchez fue víctima de una supuesta campaña contra él, que habría sido orquestada por la Policía patriótica.

Con este nombre, el PSOE y otros partidos, como Podemos, definen a un grupo de policías, en el que incluyen a Villarejo, a los que acusan de tratar de boicotear a las formaciones progresistas y de beneficiar al PP.

Como parte de su defensa, el Partido Socialista aportó a la Audiencia Nacional un audio del año 2014, en el que Villarejo menciona las saunas que tuvo Sabiniano Gómez, el suegro de Sánchez.

He ahí uno de los intereses compartidos entre Leire Díez y Dolset. Y he ahí la explicación a la mención que este último hizo en la reunión con Stampa al "espionaje al presidente" del Gobierno.

Ahora bien, EL ESPAÑOL publicó un fragmento de un audio que el PSOE omitió en sus denuncias. ¿Cuál? Aquel en el que el excomisario Villarejo menciona que Pedro Sánchez tomó café con miembros de esa Policía patriótica, ya que su suegro había comido antes con ellos.

El Partido Socialista aportó dicha grabación al caso Villarejo, en el que Stampa fue fiscal hasta 2020 y al que Leire Díez le ofrece volver.

Como informó este diario, el juez del caso Villarejo tumbó la tesis del complot del PSOE. En una resolución judicial, el magistrado Manuel García-Castellón corroboró "los vínculos" entre Enrique García Castaño, otro miembro de esta supuesta Policía patriótica, "con el suegro del presidente del Gobierno".

EL ESPAÑOL publicó que Leire Díez entregó al PSOE, en un pendrive, datos y audios sobre ciertos jueces y fiscales. García-Castellón era uno de ellos. También, Juan Carlos Peinado, el magistrado que investiga a Begoña Gómez.

Otra de las carpetas aludía a Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción. Información sobre Juan Vicente Bonilla, excapitán de la UCO, también aparecía en dicho pendrive.