Dos periodistas de El Español confirman al juez que Leire Díez exhibió en la redacción un vídeo sexual del fiscal Grinda

Dos subdirectores de EL ESPAÑOL, Arturo Criado y Jorge Calabrés, han confirmado ante el juez que Leire Díez, fontanera del PSOE, exhibió en la redacción de este periódico un vídeo sexual del fiscal José Grinda.

Así se han pronunciado ambos ante el magistrado Arturo Zamarriego, interrogados como testigos en el llamado caso Leire.

En esta causa judicial, el juez investiga los tejemanejes de Díez, exmilitante socialista próxima a Santos Cerdán, para obtener información contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción.

Grinda pertenece, de hecho, a este organismo. Ha sido el fiscal encargado de causas como el llamado caso 3%, en el que se investigó la supuesta financiación ilegal del posconvergentismo catalán.

Calabrés y Criado han confirmado en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que la fontanera acudió a la redacción de EL ESPAÑOL el 24 de septiembre de 2024. La cita se había cerrado unos días antes.

Allí, mostró a Arturo Criado el vídeo de Grinda, en presencia del director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez.

Aunque Jorge Calabrés, subdirector de Investigación, no estuvo presente en dicho encuentro ni visionó las imágenes, sí fue informado al instante, por Criado y Ramírez, de la celebración del mismo y del contenido de la grabación.

Así lo han narrado este martes los dos periodistas ante el juez. Calabrés, por otro lado, ha relatado que sufrió "presiones" por publicar noticias sobre otras reuniones de Leire Díez, a quien ha situado como el origen de las mismas y que le fueron trasladadas a él a través de terceras personas.

Una de ellas, según su relato ante el juez, fue Joaquín Parra, expresidente del CD Badajoz, que le hizo llegar el siguiente mensaje de parte de la fontanera: "Calabrés no va a tener vida para pagar sentencias".

El subdirector de Investigación de EL ESPAÑOL también ha señalado que conocía desde finales de 2024 esta "operativa puesta en marcha por Leire Díez", para, supuestamente, conseguir información que boicotease los casos de corrupción que preocupaban (y aún preocupan) al Gobierno.

El periodista también ha declarado ante el juez que le consta que la mujer se reunió con el exministro José Luis Ábalos y con su exasesor Koldo García, así como los abogados de éstos, para planear una estrategia legal conjunta.

Varias fuentes, según lo narrado en el Juzgado, le indicaron que Díez se jactaba de controlar las defensas del político, exsecretario de Organización del PSOE, y de su mano derecha. Ambos está siendo investigados por el Tribunal Supremo por supuesta corrupción.

El fiscal Grinda

El fiscal Grinda, de quien Leire Díez exhibió un vídeo sexual en la redacción de EL ESPAÑOL, ha sido atacado tanto por dirigentes del PSOE como de Junts, socio parlamentario del anterior.

Díez, exmilitante del Partido Socialista y antigua trabajadora de las empresas públicas Enusa y Correos, intentó que se divulgaran estas imágenes íntimas para desprestigiarle, dado que es uno de los miembros de Anticorrupción que más ha trabajado con la UCO.

El encuentro en EL ESPAÑOL fue organizado a través de un destacado miembro del PSOE y del empresario Javier Pérez Dolset, colaborador de Leire Díez y, al igual que ésta, investigado en esta causa judicial.

El tercero de los investigados es el periodista Pere Rusiñol, cuya declaración está prevista para el próximo día 17. Ahora bien, según ha podido saber EL ESPAÑOL, el fundador de la revista Mongolia se ha presentado en el Juzgado con intención de ser interrogado este mismo martes, fecha en la que estaba fijada anteriormente.

Quienes también han declarado —en su caso, como testigos— son otros periodistas de varios medios (de El Confidencial, The Objetive, La Sexta y El Mundo) que publicaron otras noticias sobre Leire Díez.

También estaba citado para este martes Jacobo Teijelo, el abogado de Santos Cerdán en el llamado caso Ábalos, por el cual el ex número tres del PSOE se encuentra, desde el pasado junio, en prisión provisional, a petición de Anticorrupción.

Teijelo estuvo presente en una reunión, celebrada en su despacho meses atrás, que mantuvo Leire Díez con el empresario Alejandro Hamlyn, investigado por la Audiencia Nacional y, actualmente, en busca y captura por no presentarse a un juicio en su contra.

En esa reunión, la fontanera del PSOE le pidió información contra el teniente coronel de la UCO Antonio Balas. "Si Balas está muerto, mejor", manifestó.

La UCO se ha encargado (y aún se encarga) de las pesquisas de algunas de las causas judiciales que atenazan al PSOE e, incluso, al entorno más cercano, profesional y personalmente, de Pedro Sánchez.

Por ejemplo, el caso Begoña, en el que está investigada Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. También, en el caso Hermano, por el que irá a juicio David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez. Y en el caso Ábalos, por el que está en prisión Santos Cerdán.

Y en la causa judicial por la que esta misma semana se está celebrando el juicio contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado.