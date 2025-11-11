Escuche el audio | Leire, al fiscal Stampa: "Yo soy la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto"

El fiscal Ignacio Stampa denunció por escrito el pasado 4 de junio que Leire Díez, la fontanera del PSOE, le pidió información sobre supuestas irregularidades que afectasen a la Fiscalía Anticorrupción, organismo que participa en varias de las causas judiciales que atenazan al Partido Socialista.

Stampa había celebrado el 7 de mayo anterior un encuentro con Díez y con el empresario Javier Perez Dolset.

La cita duró más de tres horas y el fiscal la grabó en secreto. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a dicha grabación, que ya analiza el juez Arturo Zamarriego, quien actualmente investiga tanto a Leire como a Dolset.

Audio | Leire Díez, al fiscal Stampa: "Yo soy la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto" José Verdugo Edición

"Yo soy la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto", se oye pronunciar a la mujer, que posteriormente le aclara a Stampa que se refiere a las supuestas irregularidades en procedimientos judiciales, en informes policiales aportados a los mismos, además de supuestas irregularidades en el seno de la Fiscalía Anticorrupción, que impulsa varias de estas diligencias.

