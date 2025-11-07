Los 'wasaps' de Luis del Rivero al fiscal Stampa tras la reunión de ambos con Leire, la 'fontanera' del PSOE: "El 1 es quien decide"

Ignacio Stampa, actualmente fiscal en Madrid y anteriormente en Anticorrupción, fue uno de los responsables del caso Villarejo.

El empresario Luis del Rivero ejerció de intermediario para que se celebrase la reunión entre Leire Díez, la fontanera del PSOE, y el fiscal Ignacio Stampa, del que el primero es amigo personal.

Antes y después de dicha cita —actualmente investigada por la Justicia, debido a las propuestas, aparentemente delictivas que la mujer propuso a Stampa— el empresario y el fiscal chatearon por WhatsApp.

"El 1 es quien decide", le indicó Del Rivero, acerca de las ofertas lanzadas por Díez en aquella reunión. Ante el Juzgado que investiga estos hechos, el fiscal declaró que la mujer se le presentó como emisaria del PSOE.

"Soy la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto", asegura Stampa que le dijo Leire, quien buscaba supuestas irregularidades en la actuación de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En otras reuniones que la fontanera mantuvo con otras personas, Leire se habría referido indistintamente "al 1 del Gobierno" y al 1 del Partido Socialista. De hecho, habría llegado a reconocer que daba parte a "los de arriba" de sus indagaciones.

Actualmente, el fiscal Stampa es miembro de la Fiscalía Provincial de Madrid. Hasta el año 2020, fue miembro de Anticorrupción. Era uno de los encargados del llamado caso Villarejo, en el que está investigado el excomisario José Manuel Villarejo.

