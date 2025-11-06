La Justicia europea rechaza que el Tribunal Supremo y el TC violaran los derechos políticos de Junqueras, Turull y Sànchez

El TEDH considera que las decisiones judiciales españolas estuvieron justificadas y se basaron en la ley, priorizando la gravedad de los delitos y el riesgo de reiteración delictiva.

Los políticos catalanes denunciaron que no se les permitió ejercer sus cargos de diputados autonómicos tras las elecciones de diciembre de 2017 debido a su prisión preventiva por el proceso independentista.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rechazado las demandas de Oriol Junqueras, Jordi Turull y Jordi Sànchez sobre la supuesta vulneración de sus derechos políticos por parte del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rechazado las demandas del dirigente de ERC Oriol Junqueras, del secretario general de Junts Jordi Turull y del expresidente de ANC Jordi Sànchez contra la decisión del Tribunal Supremo de no ponerles en libertad para que pudieran ejercer sus cargos de diputados autonómicos tras las elecciones catalanas de diciembre de 2017.

Los exmiembros del Gobierno catalán, condenados en octubre de 2019 por sedición y, en el caso de Junqueras y Turull, también por malversación de fondos públicos, se quejaron de no haber podido ejercer sus derechos políticos, queja que la Justicia europea desestima.

Junqueras, Sànchez y Turull acudieron al TEDH después de que el Tribunal Constitucional respaldara la decisión del Tribunal Supremo de mantener en prisión preventiva a los dos primeros y acordara el encarcelamiento del tercero en marzo de 2018, tras ser todos ellos procesados por rebelión.

Se estaba instruyendo entonces el proceso judicial relacionado con el referéndum independentista catalán del 1-O, la aprobación de 'leyes de ruptura' con el resto de España y la declaración de independencia de Cataluña promovida por el Gobierno de Carles Puigdemont.

El magistrado instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, había ratificado en diciembre de 2017 la prisión de Junqueras, inicialmente acordada el 2 de noviembre anterior por la Audiencia Nacional.

Se basó en el papel del exvicepresidente del Gobierno catalán como miembro del llamado 'comité estratégico' del proceso soberanista y su "capacidad de decidir sobre la idoneidad y el momento en el que era conveniente desplegar cada uno de los comportamientos del procès".

Ya en situación de preso preventivo, ERC presentó a Junqueras como cabeza de su lista para las elecciones al Parlamento de Cataluña de diciembre de 2017, las que se convocaron tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"El riesgo de reiteración delictiva va expresamente unido a las responsabilidades públicas a las que aspira", señaló el juez Llarena en referencia a que su excarcelación supondría permitir que volviera al ejercicio de una actividad política que pocos meses antes había utilizado para tratar de imponer la secesión ilegal de Cataluña.

Turull estaba en libertad provisional bajo fianza desde el 4 de diciembre de 2017. Tras las elecciones autonómicas, fue elegido miembro del Parlamento catalán.

El 21 de marzo de 2018 fue propuesto por Junts per Catalunya como candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña y fue convocado para asistir a la sesión plenaria de investidura al día siguiente, en la que no logró los suficientes votos para ser investido.

Al día siguiente, 23 de marzo de 2018, el instructor del Supremo dictó el auto de procesamiento de 25 personas implicadas en el 'procés', incluido Turull, que fue puesto de nuevo en prisión preventiva.

Jordi Sànchez se encontraba en prisión preventiva desde octubre de 2017 por decisión de la Audiencia Nacional. Junts también le presentó en sus listas a las elecciones autonómicas de diciembre y, tras el fracaso de la investidura de Turull, le presentó a él como candidato a presidir la Generalitat catalana.

Pidió, por ello, ser excarcelado, lo que el Tribunal Supremo denegó en una decisión que el Tribunal Constitucional respaldó el 15 de enero de 2020.

El TC subrayó la gravedad de los delitos por los que estaba procesado y concluyó que el pronóstico de reiteración delictiva apreciado por el Supremo "no se ha formado con base en la ideología política de Sànchez, sino en su posición en cuanto a los medios para conseguir sus propósitos".

El Constitucional consideró proporcionada la actuación del Supremo en cuanto que Llarena permitió que tanto Junqueras como Sànchez pudieran acceder a la condición de diputados a pesar de la situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza en la que se encontraban, así como para que pudieran delegar su voto para no alterar la composición de la Cámara catalana.

Estimó, por ello, que la situación de encarcelamiento no había sido "absolutamente incompatible con el desempeño del cargo" representativo.

En una sentencia conocida este jueves, el TEDH afirma que, "si bien algunas de las decisiones controvertidas tuvieron en cuenta la necesidad de impedir que los demandantes llevaran a cabo su proyecto inconstitucional, en cualquier caso se basaban en la ley y estaban justificadas a la luz de los derechos garantizados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos".