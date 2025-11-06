El juez del 'caso Koldo' investiga ya posibles irregularidades en la financiación del PSOE por los pagos en efectivo a Ábalos

Testimonios recabados incluyen la declaración de una empleada que aparece vinculada a uno de los sobres y la de una empresaria que afirma haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede nacional del PSOE.

El sistema de pagos en sobres dentro del PSOE carecía de controles efectivos, permitiendo que se abonaran gastos sin verificar la veracidad de los justificantes entregados por dirigentes y empleados.

Tanto Ábalos como su exasesor Koldo García están siendo investigados por supuestamente cobrar comisiones ilegales vinculadas a contratos amañados.

El juez Ismael Moreno investiga posibles irregularidades en la financiación del PSOE por pagos en efectivo al exministro José Luis Ábalos, realizados a través de sobres.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado del llamado caso Koldo, ya investiga las posibles irregularidades en la financiación del PSOE, tras descubrirse los pagos en efectivo, a través de sobres, que el partido hizo al exministro José Luis Ábalos.

Además, este dirigente —a día de hoy diputado— fue hasta 2021 el secretario de Organización del PSOE. También recibió pagos en metálico del partido Koldo García, el principal asesor de Ábalos en su etapa en el Ministerio de Transportes.

Tanto uno como otro están siendo investigados en el Tribunal Supremo, por, supuestamente, haber cobrado comisiones ilegales a cambio del amaño de contratos.

De hecho, fue el juez del Supremo Leopoldo Puente el que envió a la Audiencia Nacional toda la documentación relativa al pago en sobres al exministro y a su asistente.

Este magistrado subrayó el descontrol existente en las cuentas del PSOE, debido al método que el partido emplea para abonar las compensaciones de gastos abonados por adelantado por sus dirigentes y empleados.

al compensarles dichos gastos, blanqueando su procedencia". Puente, de hecho, destacó que este sistema no permitía evitar que "no se estuviera,".

Ahora, el magistrado Ismael Moreno —el que comenzó instruyendo la causa contra Koldo García hasta que el caso implicó de lleno al exministro Ábalos, que es aforado, y pasó al Alto Tribunal— ha abierto una pieza separada.

Así lo señala una resolución, fechada este jueves, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Moreno también recibió, de manos del juez Puente, la transcripción de la declaración testifical de Mariano Moreno, el exgerente del PSOE.

En el Supremo, este ex alto cargo admitió que el mencionado sistema era el empleado para abonar los gastos adelantados y admitió que no existían métodos para controlar la veracidad de los mismos.

De hecho, el juez Puente insistió en que, por tanto, un cargo o trabajador del PSOE podía entregar tickets o facturas que no fueran suyas y recibir el abono de los mismos.

Moreno también ha recibido una copia de lo declarado en el Supremo por Celia Rodríguez, una empleada de la Secretaría de Organización de la formación y cuyo nombre aparece en un poss-it pegado a un sobre con dinero que tenía a Ábalos como destinatario.

La Audiencia Nacional también tiene ya una copia de la declaración que pronunció en el Supremo la empresaria Carmen Pano, quien aseguró haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede nacional del PSOE, ubicada en la madrileña calle de Ferraz. La identidad de esta mujer fue desvelada por EL ESPAÑOL.

