Un fiscal y un comandante de la Guardia Civil declaran ante el juez que Leire les presionó en nombre de Sánchez y Cerdán

Durante las reuniones, se mencionó en varias ocasiones a Pedro Sánchez y se aludió a una supuesta orden de "limpieza" ante la investigación sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

Stampa grabó su reunión con Díez y entregó el audio al juzgado; Villalba conserva imágenes del encuentro y ambos documentaron por escrito las propuestas recibidas.

Leire Díez se presentó como emisaria del PSOE y "mano derecha" de Santos Cerdán, y ofreció supuestos sobornos a ambos para obtener información contra Anticorrupción y la Guardia Civil.

El fiscal Ignacio Stampa y el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba declararon ante el juez que Leire Díez les hizo ofertas delictivas en nombre de Pedro Sánchez y Santos Cerdán.

El fiscal Ignacio Stampa y el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba declararon ante el juez que Leire Díez, la fontanera del PSOE, les hizo ofertas, aparentemente delictivas, en nombre de Pedro Sánchez y de Santos Cerdán.

Así lo ratificaron este miércoles Stampa y Villalba en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, interrogados como testigos del llamado caso Leire. Los dos estaban obligados, por tanto, a decir la verdad.

El primero aseguró que la mujer se presentó como emisaria del PSOE y "mano derecha de Santos Cerdán", el entonces secretario de Organización del Partido Socialista. El segundo declaró que Leire Díez aludió delante de él "al 1 del PSOE" y "al 1 del Gobierno", de forma indistinta. Es decir, Sánchez.

Stampa fue miembro de la Fiscalía Anticorrupción hasta el año 2020. Hasta esa fecha, era uno de los encargados del llamado caso Villarejo.

Por su parte, Rubén Villalba es el comandante investigado por la Audiencia Nacional por, supuestamente, colaborar con la red criminal de Koldo García, antiguo asesor de José Luis Ábalos cuando era ministro.

Tanto el fiscal como el guardia civil aseguran haberse reunido, hace varios meses, con Leire Díez, a petición de ésta. Villalba posee, incluso, imágenes de aquel encuentro, celebrado en un bar de Leganés.

Stampa, por su parte, grabó, en secreto, su reunión. Y ya ha entregado en el Juzgado dicho audio, de más de tres horas.

Además, tanto uno como otro plasmaron por escrito los supuestos sobornos que les deslizó la exmilitante socialista, actualmente investigada por estos tejemanejes, con los que habría tratado de conseguir información contra Anticorrupción y contra la Guardia Civil.

Este miércoles, ante el juez Arturo Zamarriego, Stampa declaró que en aquella reunión, celebrada el pasado 7 de mayo, Leire Díez le dijo que ella era "la mano derecha de Santos Cerdán". "Pero una mano derecha que no va a aparecer nunca", aseguró el fiscal que le dijo la fontanera.

Cerdán —el por entonces número tres del PSOE— está actualmente en prisión provisional por orden del Tribunal Supremo.

El juez Leopoldo Puente le sitúa a la cabeza de una red dedicada a cobrar comisiones y a amañar contratos, a la que también habría pertenecido, precisamente, Koldo García, a quien, además, Villalba facilitó teléfonos móviles seguros para comunicarse.

Por su parte, Villalba relató este miércoles en el Juzgado que Leire Díez le dijo que pretendía hacer "una limpia" en la Guardia Civil por orden de "los de arriba", para quienes —aseguró— trabajaba.

También le habría ofrecido un puesto como asesor de la actual directora de la Benemérita, la socialista Mercedes González, y un mejor horizonte para él en el caso Koldo, por el que sigue investigado.

Las saunas

Stampa precisó ante el juez que, durante su reunión, Leire Díez mencionó tres veces a Pedro Sánchez. Pero el otro asistente a esta cita triplicó dicha cantidad.

Según relató el fiscal en el Juzgado, el empresario Javier Pérez Dolset mentó al presidente del Gobierno en nueve ocasiones. Es decir, entre el uno y la otra se nombró a Pedro Sánchez en doce ocasiones.

Ignacio Stampa también narró a Zamarriego que Dolset y Díez le contaron que el presidente del Gobierno, tras la apertura de una investigación contra su mujer, en abril de 2024, Begoña Gómez, ordenó "que se limpie todo".

Por otro lado, según habría explicado el empresario en aquella reunión, la fontanera se puso en contacto con Dolset "por el tema de las saunas".

El ya fallecido Sabiniano Gómez, el suegro de Sánchez, poseyó varias saunas y clubes en las que se ejercía la prostitución, tanto masculina como femenina.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, Paco Narváez, contable de una revista de ocio gay de principios de siglo, relató que Begoña Gómez era quien le pagaba en metálico por anunciar los locales de su familia en las páginas de MENSual.

Desde principios de 2024 —coincidente con el inicio de la investigación contra Begoña Gómez—, el PSOE ha tratado de vincular cualquier alusión a las saunas de Sabiniano Gómez con una supuesta campaña contra Sánchez orquestada por la Policía patriótica.

Con este nombre, el PSOE y otros partidos, como Podemos, definen a un grupo de policías, en el que incluyen a Villarejo, a los que acusan de tratar de boicotear a las formaciones progresistas y de beneficiar al PP.

Como parte de su defensa, el Partido Socialista aportó a la Audiencia Nacional un audio del año 2014, en el que Villarejo menciona las saunas de Sabiniano Gómez.

Ahora bien, EL ESPAÑOL publicó un fragmento de este audio que el PSOE omitió en sus denuncias. ¿Cuál? Aquel en el que el excomisario menciona que Pedro Sánchez tomó café con miembros de esa Policía patriótica, ya que su suegro había comido antes con ellos.

De hecho, como publicó este diario, el juez del caso Villarejo tumbó la tesis del complot. En respuesta al PSOE, en una resolución judicial, el magistrado Manuel García-Castellón corroboró "los vínculos" entre Enrique García Castaño, otro miembro de este grupo de policías "con el suegro del presidente del Gobierno".