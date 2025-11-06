La Audiencia Nacional absuelve a Villarejo pero condena a dos policías por acceder a datos reservados de un empresario

La investigación partió de una petición de Marzena Kartzyna Nikiel, quien contactó con el entorno de Villarejo para obtener información en el marco de un litigio urbanístico con el empresario Felipe Gómez Zotano.

La sentencia absuelve a Villarejo de los delitos de cohecho pasivo y de descubrimiento y revelación de secretos por funcionario público, y también exime a Riaño y Bonilla del delito de cohecho pasivo.

Dos policías, Constancio Riaño y Antonio Bonilla, han sido condenados a un año de cárcel por un delito de descubrimiento de secretos de particulares tras acceder y compartir datos notariales de un empresario marbellí.

La Audiencia Nacional ha absuelto al comisario jubilado José Manuel Villarejo en la pieza número 8 del caso Villarejo, al no encontrarse pruebas de su implicación en el acceso a datos reservados de un empresario.

La Audiencia Nacional ha absuelto al comisario jubilado José Manuel Villarejo en la pieza número 8 del caso Villarejo.

No hay pruebas, considera la Sala de lo Penal, de que éste accediera a datos reservados un empresario marbellí por encargo de una mujer con la que este último mantenía un litigio urbanístico.

Por contra, sí ha condenado a un año de cárcel a los policías Constancio Riaño y Antonio Bonilla por estos hechos. La sentencia les considera autores de un delito de descubrimiento de secretos de particulares.

Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, sin embargo, absuelven al comisario jubilado de los delitos de cohecho pasivo y de descubrimiento y revelación de secretos de particulares cometido por funcionario público, por los que fue juzgado.

Considera el tribunal que "no consta" que Villarejo participara en los hechos investigados. Por otro lado, sí absuelve a Riaño y Bonilla del otro delito del que estaban acusados, el de cohecho pasivo.

La Fiscalía Anticorrupción solicitaba una condena para el excomisario de nueve años de cárcel, mientras que para Riaño y Bonilla solicitaba más de años de prisión para cada uno de ellos.

Según los hechos probados de la sentencia, el 24 de julio de 2015, una vecina de Marbella, Marzena Kartzyna Nikiel, contactó con Rafael Redondo, socio de Villarejo que no fue juzgado en este caso debido a su avazada edad.

La mujer contactó con él dada su condición de abogado en ejercicio en el despacho Stuart&Mckenzie. Pretendía que le ayudara en un conflicto que mantenía con el empresario Felipe Gómez Zotano.

Unos días más tarde, el 18 de agosto, el inspector de Policía José María Serrano Ydigoras, destinado en la Comisaría General de Información, al igual que el acusado Constancio Riaño, superior inmediato del anterior, efectuó una búsqueda sobre las escritas públicas que Gómez Sotano había otorgado ante notarios españoles.

Una vez se hizo con dicha información, relata la resolución, se la envió al acusado Constancio Riaño Prieto, conocedor de su procedencia.

Y éste, a su vez, la mandó desde su correo electrónico profesional a la entidad Anbycol, de Antonio Bonilla, que la administraba como segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policía.

Este último, que estaba al tanto del origen de esos datos, al día siguiente, envió la información al correo electrónico de Rafael Redondo en la empresa Cenyt.

Esta compañía, al igual que la firma de abogados Stuart&Mckenzie, formaba parte del conglomerado de empresas de Villarejo, que era policía en activo en la fecha en la que sucedieron los hechos investigados.

Con todos esos datos, Bonilla analizó la información notarial de Zotano, "conforme al acuerdo suscrito con Cenyt".

El informe fue posteriormente incorporado al procedimiento penal incoado en el Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, derivado de la querella presentada por Marzena Kartzyna contra el Gobierno marbellí.

Sin embargo, no consta que el comisario participase en modo alguno en los hechos relatados. "En el caso que nos ocupa, el resultado de la prueba practicada deja al margen a José Manuel Villarejo", relata la Sala, por lo que le absuelve.