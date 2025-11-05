El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, arranca de nuevo esta tarde con la declaración de tres periodistas clave: José Precedo y Marcos Pinheiro, de Eldiario.es y Alfonso Pérez Medina, de La Sexta.

Durante la mañana ha declarado en el juicio Pilar Sánchez Acera, antiguo cargo de Moncloa y actual número dos de la Federación Socialista Madrileña. Ella ha remarcado no recordar quién le envió el pantallazo de un documento que reproducía el contenido de un correo en el que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía que su cliente había cometido dos delitos fiscales.

Miguel Tellado, secretario general del partido, se ha pronunciado a lo largo de esta mañana sobre el juicio, destacando que Ortiz actuó "siguiendo instrucciones del Gobierno" en una operación "instigada" desde Moncloa.