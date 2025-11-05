El juez Peinado suma como investigada al 'caso Begoña' a la secretaria general de Presidencia del Gobierno

La decisión judicial implica sumar a González Pedraz al proceso de investigación en curso sobre el 'caso Begoña'.

El juez Juan Carlos Peinado ha incorporado como investigada a Judit Alexandra González Pedraz en el conocido como 'caso Begoña'.

El juez Juan Carlos Peinado ha sumado como investigada al caso Begoña a la secretaria general de Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González Pedraz.

Así consta en una resolución, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en la que el magistrado también insiste en que, si la causa judicial contra Begoña Gómez llega a juicio, ésta sea juzgada por un jurado popular.

Tanto la Fiscalía como el abogado de la esposa de Pedro Sánchez se opusieron a esta posibilidad y habían solicitado el archivo del caso Begoña. Peinado, en su resolución, fechada este martes, rechaza sus peticiones.

Actualmente, Gómez está investigada por cinco supuestos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, intrusismo profesional, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Su principal asistente en la Moncloa, Cristina Álvarez, también está investigada en esta causa. En su caso, sólo por malversación y tráfico de influencias.

El juez investiga si se malversó dinero público con la contratación de Álvarez, quien realizó gestiones en favor de los negocios privados de la esposa de Sánchez. Por ejemplo, intervino en las finanzas de la cátedra que Gómez co-dirigió en la Universidad Complutenses de Madrid (UCM).

Por ello, desde hace meses, Peinado trata de averiguar quién es el responsable de la contratación de Álvarez, cuyo cargo es el de directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.