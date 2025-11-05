El fiscal Stampa narra al juez que Leire se le presentó como emisaria del PSOE, mencionó a Sánchez y habló "de las saunas"

El juez investiga los movimientos de Leire Díez, quien se reunió con fiscales, expolíticos y empresarios en busca de datos sensibles sobre casos de corrupción.

El fiscal José Grinda también denunció un supuesto intento de soborno, relatando que un periodista vinculado a Leire le ofreció un puesto en el extranjero a cambio de información.

Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del PSOE, aseguró ser periodista de investigación, aunque nunca ha trabajado en un medio ni publicado reportajes.

El fiscal Ignacio Stampa declaró ante el juez que Leire Díez se presentó como emisaria del PSOE, mencionando a Pedro Sánchez y buscando información sobre la UCO y la Fiscalía Anticorrupción.

Los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa han ratificado este miércoles ante el juez la denuncia que cada uno de ellos presentó ante sus respectivos superiores. Ambos narran supuestos intentos de soborno.

Fechada el pasado junio, la de Stampa relata que se reunió el 7 de mayo con Leire Díez, la fontanera del PSOE, la exmilitante socialista y exconcejal que trató de recabar información contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y contra la Fiscalía Anticorrupción.

Stampa, que perteneció a este departamento, participó en el llamado caso Villarejo. "A mi pregunta inmediata sobre quién era ella, [Leire] contestó que ella era 'la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto'", expresó en su denuncia, en alusión a las supuestas irregularidades en Anticorrupción y la UCO que buscaba conocer la mujer.

Este miércoles, ante el juez, el fiscal Stampa ha ratificado este extremo. Y ha mencionado que, durante aquella reunión, la fontanera mentó a Pedro Sánchez tres veces. También se mencionó "el asunto de las saunas".

El ya fallecido Sabiniano Gómez, suegro de Sánchez, regentó varias saunas en las que se ejercía la prostitución, tanto masculina como femenina.

De hecho, en varios de los miles de audios que grabó, el excomisario José Manuel Villarejo habla de dichos establecimientos, algo que el PSOE ha tratado de presentar como una operación de la Policía patriótica en contra del hoy presidente del Gobierno.

El tercer asistente a aquella reunión fue el empresario Javier Pérez Dolset, también investigado en esta causa judicial como supuesto socio de Leire Díez en su trama contra la UCO y Anticorrupción.

Según ha relatado Stampa, Dolset mencionó a Sánchez otras nueve veces. Por tanto, de acuerdo con su versión, los dos investigados citaron al presidente del Gobierno en 12 ocasiones.

En el llamado caso Leire, el juez Arturo Zamarriego investiga los supuestos tejemanejes de la fontanera, quien también se reunió con algún exdirigentes políticos y varios empresarios en busca de información contra la UCO y Anticorrupción. A un expolítico, según pudo saber EL ESPAÑOL, le mencionó que venía de parte de Sánchez.

Este lunes, Stampa también ha aportado al Juzgado el audio de más de tres horas de su reunión con la fontanera del PSOE. Ante sus sospechas, grabó la cita en secreto. Dicha grabación será escuchado en sede judicial el día 11, cuando Díez declara como investigada.

José Grinda

Por su parte, Grinda, actual miembro de Anticorrupción, llevó el caso 3%, sobre la supuesta financiación irregular del posconvergentismo. Pero también fue el fiscal encargado del llamado caso Zed, en el que, precisamente, estuvo investigado Pérez Dolset y al que el empresario culpa de la desaparición de su boyante emporio tecnológico.

Ante el juez Zamarriego, Grinda ha relatado que una mañana se reunió con su entonces amigo Pere Rusiñol, el tercero de los investigados en esta causa. Y ha narrado que éste le entregó un par de folios con una oferta escrita: un cargo a cambio de información.

Preguntado por esta cuestión, ha indicado que Rusiñol no le dejó quedarse con esos papeles, por lo que no los conserva. Según su versión, el periodista aludió a una tal "Leire" como la persona a la que debía dirigirse.

Grinda ha relatado ante el juez que su entonces amigo le entregó aquellos folios y le dijo que no sabía su contenido, aunque sospechó que eso era mentira. Tras leerlos, al preguntarle ciertos detalles, tuvo la impresión de que sí conocía el asunto.

En un inicio, el fiscal anticorrupción pensó que la oferta provenía de Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona.

Actualmente, Grinda y Rusiñol, fundador de la revista satírica Mongolia, ya no son amigos, tal y como el primero ha reconocido ante la prensa al salir del Juzgado.

Díez, que cuenta con estudios en Periodismo, asegura ser una simple periodista de investigación que recaba datos para escribir uno o varios libros.

Ahora bien, como ella misma reconoció en la comisión de investigación del Senado sobre este asunto, jamás ha trabajado en ningún medio de comunicación. Tampoco ha firmado nunca ningún reportaje.