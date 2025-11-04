Ángel Víctor Torres prometió a Koldo vencer "la resistencia" de su equipo a pagar mascarillas "sin comprobaciones"

Vídeo | El audio de Ángel Víctor Torres a Koldo García sobre las gestiones de unos pagos de mascarillas durante la pandemia

Las claves nuevo Generado con IA Ángel Víctor Torres prometió a Koldo García superar la resistencia de su equipo para abonar mascarillas sin comprobaciones, según un audio enviado por WhatsApp en julio de 2020. El entonces presidente de Canarias afirmó que hablaría con Víctor de Aldama, empresario investigado en el caso Koldo, a pesar de haber asegurado previamente que no lo conocía. El audio revela presiones internas dentro del gobierno canario, especialmente por parte de Ana María Pérez, directora general de Recursos Económicos, que exigía validaciones antes de realizar los pagos a la empresa Soluciones de Gestión SL. El empresario Aldama declaró que Koldo García le pidió 50.000 euros para Torres por su intervención en los contratos, aunque él se negó alegando haber pagado ya sumas importantes a Koldo y Ábalos.

Ángel Víctor Torres prometió a Koldo García vencer "la resistencia" de su equipo a pagar mascarillas "sin comprobaciones" en un audio que envió el ahora ministro de Pedro Sánchez al asesor de José Luis Ábalos.

El entonces presidente de Canarias también le dijo que llamaría a Víctor de Aldama, el empresario investigado en el caso Koldo por pagar comisiones, y que aseguró no conocer.

"Hablaré hoy con la persona que conocí el otro día en el restaurante", dijo Ángel Víctor Torres refiriéndose a Aldama y a una reunión que mantuvo con el empresario en el establecimiento Jai Alai.

El audio se envió por WhatsApp el día 21 de julio de 2020, cuando Ángel Víctor Torres gestionaba el pago a la empresa Soluciones de Gestión SL.

"Buenos días, Koldo. Llevo desde el viernes y ayer incluso con el consejero centrado en este asunto. Hay resistencia de Ana no a pagar esa factura, sino a hacer los abonos sin las comprobaciones de las validaciones porque hay un conjunto de empresas que tienen dificultades".

"Yo le he trasladado la excepcionalidad de esta factura. Durante el día de hoy espero tener la respuesta. Estoy encima de ella. No obstante, en el día de hoy hablaré con la persona que conocí el otro día en el restaurante. Estate tranquilo que estoy haciendo todos los esfuerzos".

Este audio, incorporado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) al informe de las mascarillas enviado a la Audiencia Nacional, complica el futuro político y judicial del ministro Ángel Víctor Torres.

En él se pone de manifiesto que el presidente de Canarias durante la pandemia realizó gestiones para pagar a la empresa vinculada a Aldama sin que se realizasen las comprobaciones que exigían los miembros de su gobierno.

De hecho, Ángel Víctor Torres pone en el audio el foco en Ana María Pérez, directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud.

El propio presidente de Canarias advirtió a Koldo de "la resistencia" de este alto cargo a pagar sin tener las validaciones de las mascarillas.

Además, el audio confirma la relación que mantuvo Torres con Víctor de Aldama. El empresario afirmó en su declaración en el Tribunal Supremo que Koldo García le había exigido el pago de 50.000 euros al ahora ministro de Pedro Sánchez por sus gestiones en los contratos de las mascarillas.

Aldama se negó, ya que, según su versión, ya había pagado mucho dinero a Koldo y José Luis Ábalos.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.