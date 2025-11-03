El juez del TS propone juzgar a Ábalos, Koldo García y Aldama por los presuntos sobornos con los contratos de mascarillas
Leopoldo Puente aprecia también posibles delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
El juez del Tribunal Supremo propone juzgar al exministro José Luis Ábalos por presunto cohecho relacionado con contratos de mascarillas durante la pandemia.
El exasesor de Ábalos, Koldo García Izaguirre, y el empresario Víctor de Aldama también están implicados en el caso por pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias.
La resolución del magistrado Leopoldo Puente incluye cargos de malversación de caudales públicos contra los acusados, y el Ministerio Fiscal tiene diez días para solicitar la apertura del juicio.
El magistrado de la Sala Penal Leopoldo Puente ha dictado hoy una resolución por la que propone juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, el exasesor del anterior Koldo García Izaguirre, y el empresario Víctor de Aldama por los contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia de COVID, hechos provisionalmente calificados como cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
El instructor da traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la representación de las acusaciones populares para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.