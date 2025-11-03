El juez del TS propone juzgar a Ábalos, Koldo García y Aldama por los presuntos sobornos con los contratos de mascarillas

Leopoldo Puente aprecia también posibles delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

El exasesor de Ábalos, Koldo García Izaguirre, y el empresario Víctor de Aldama también están implicados en el caso por pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias. La resolución del magistrado Leopoldo Puente incluye cargos de malversación de caudales públicos contra los acusados, y el Ministerio Fiscal tiene diez días para solicitar la apertura del juicio.

El magistrado de la Sala Penal Leopoldo Puente ha dictado hoy una resolución por la que propone juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, el exasesor del anterior Koldo García Izaguirre, y el empresario Víctor de Aldama por los contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia de COVID, hechos provisionalmente calificados como cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.