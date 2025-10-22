El fiscal ve "determinante" que Leire Díez hablara "en nombre de altas instancias" como "líder" de las maniobras contra la UCO

Javier Pérez Dolset y Pere Rusiñol colaboraron con Díez en un intento de desacreditar a la UCO y la Fiscalía Anticorrupción.

La Fiscalía considera "determinante" que Leire Díez, la fontanera del PSOE, "hablase en nombre de altas instancias del Estado" en sus maniobras para tratar de boicotear a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

De esta forma, daba "credibilidad" a sus presuntos intentos de soborno y a sus ofertas a cambio de información sensible sobre la UCO o acerca de ciertos fiscales.

Actualmente, esta mujer, que fue militante del PSOE hasta junio de 2025, está investigada por un Juzgado de Madrid, por los supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho. EL ESPAÑOL ha tenido acceso al sumario de este caso.

En él figura un recurso de la Fiscalía Provincial de Madrid que ubica a Díez como líder de una operación contra la UCO y contra la Fiscalía Anticorrupción.

Ambas instituciones intervienen en los principales casos judiciales que actualmente cercan al Gobierno y al Partido Socialista.

Por ejemplo, en los llamados caso Ábalos, caso Koldo y caso Hidrocarburos. Por el primero de ellos está actualmente en prisión Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, muy próximo a Leire Díez.

Tanto es así que, cuando solicitó la baja como militante del partido, fue con este dirigente con que la fontanera solicitó reunirse en la sede nacional de la formación, ubicada en la madrileña calle de Ferraz.

En esta misma causa judicial también está siendo investigado por el Tribunal Supremo el exministro José Luis Ábalos, número tres del PSOE hasta 2021, cuando fue sustituido, precisamente, por Cerdán.

En las reuniones que mantuvo con diversas personalidades para tratar de sonsacarles información contra Anticorrupción y la UCO, Leire Díez subrayaba que actuaba como emisaria del PSOE. E, incluso, en al menos una de ellas, se presentó como enviada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

A cambio de información, la exmilitante socialista habría prometido a varias personas ventajas judiciales, conexiones políticas o ascensos profesionales.

Por ello, según señala la Fiscalía Provincial en su recurso, "es fundamental en este caso la singularidad de que estas presuntas ofertas de soborno tienen como fuerza principal, que les da credibilidad, la supuesta apariencia que ha conseguido crear Leire Díez, de que ella habla en nombre de altas instancias del Estado". "Esto de determinante", concluye el escrito.

Fragmento del recurso de la Fiscalía Provincial de Madrid. EL ESPAÑOL

La Fiscalía de Madrid señala, como colaboradores de la fontanera, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol.

"El objetivo [de los tres] sería desacreditar a los jefes de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción, a fin de anular o malbaratar las investigaciones de ambas instituciones que afectan a políticos o empresarios por los que muestran interés los denunciados", señala el recurso.

A cambio, a quienes les pedían información, los investigados les habrían prometido favores profesionales. O, si se trataba de personas que estaban siendo investigadas judicialmente, un horizonte procesal más favorable.

Reunión con Stampa

Leire Díez también tanteó a dos fiscales. Así lo denunciaron ambos a sus superiores. Con uno de ellos, Ignacio Stampa, llegó a reunirse. A dicha cita también acudió Pérez Dolset.

Según la denuncia de Stampa, la mujer aseguró ser "la persona que ha puesto el PSOE" para conocer supuestas irregularidades en la labor de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción.

Esta denuncia también se encuentra incorporada al sumario del caso Leire, nombre que reciben las diligencias que ha abierto el juez Arturo Zamarriego contra Díez, Pérez Dolset y Rusiñol por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Leire Díez, en la 'comisión Koldo, en el Senado. Efe EFE

Fue la asociación Hazte Oír la que presentó una querella contra la fontanera, tras conocerse que, durante meses, recabó información para, supuestamente, boicotear varias causas judiciales que afectan al PSOE, partido en el que militó hasta el pasado 3 de junio.

Leire Díez, sin embargo, asegura ser una periodista de investigación que recopila datos para elaborar uno o varios libros. Ahora bien, no tiene formación en Periodismo, no ha trabajado nunca en ningún medio de comunicación ni firmado reportaje alguno con su nombre.

El fiscal Stampa, antiguo miembro de Anticorrupción, se reunió con Leire Díez y con Dolset a petición de éstos. Y grabó, en secreto, su charla con ellos, de más de tres horas. Así lo relató en una denuncia que envió a su actual superior, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra.

Tal y como narró por escrito, la fontanera, a la hora de concertar el encuentro, comentó que también asistiría Santos Cerdán, quien, finalmente, no acudió. Ahora bien, de acuerdo con la denuncia, Díez se disculpó, en nombre del político, por su ausencia.

Durante aquellas tres horas, incluso, se llegó a mencionar a Pedro Sánchez.

Así lo narra Stampa: "Cuando, además de para qué me llamaban, pregunté por qué ahora, Pérez Dolset expresó que 'cuando salió la imputación de Begoña [Gómez, esposa de Sánchez], Leire le llamó porque el presidente había dado orden de limpiar, sin límite'".

"La situación hay que revertirla, caiga quien caiga, y eso es lo que ha dicho el presidente", asegura el fiscal que le dijo el empresario.

Stampa no fue el único fiscal que firmó una denuncia sobre Leire Díez. José Grinda relató en otro escrito que Rusiñol le entregó un folio doblado en el que se le ofrecía un destino en el extranjero, a cambio de "ofrecer secretos" de "actuaciones delictivas" de Alejandro Luzón, jefe de Anticorrupción.

Denuncia firmada por el fiscal Grinda. EL ESPAÑOL

"Creo que, al principio del documento [el folio doblado que se le entregó y que no pudo quedarse], se decía también que este acuerdo estaría avalado por las más altas instituciones o personas del Estado", relató Grinda.

Los autores de la oferta no aparecían identificados en aquel folio. Ahora bien, el fiscal, en su denuncia, sí que asegura haber comentado con su amigo Pere Rusiñol esta oferta. Y explica que el periodista le habría dicho que "la persona que pudiera avalar este acuerdo es alguien que conoce como Leire".