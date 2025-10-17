Santos Cerdán pide de nuevo su libertad y denuncia un "agravio comparativo incomprensible" frente a Ábalos y Koldo García

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán el pasado 30 de junio a su llegada al Supremo. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Santos Cerdán solicita de nuevo su libertad al Tribunal Supremo, tras considerar un agravio comparativo respecto a Ábalos y Koldo García, quienes permanecen en libertad con medidas cautelares. Cerdán lleva 107 días en prisión preventiva en Soto del Real y argumenta que no hay riesgo de destrucción de pruebas, cuestionando por qué él sí está encarcelado mientras otros implicados no. Los abogados de Cerdán insisten en que no hay justificación constitucional para prolongar su encarcelamiento y piden al juez Leopoldo Puente que ponga fin a su detención.

El exdirigente socialista Santos Cerdán ha vuelto a pedir al juez del Tribunal Supremo que le excarcele después de que esta semana haya acordado mantener en libertad con medidas cautelares al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.



Quien fuese secretario de Organización del PSOE denuncia en un nuevo escrito, el "incomprensible agravio comparativo" que sufre respecto al resto de investigados tras llevar ya -subraya- "107 días" en la cárcel madrileña de Soto del Real.



Por eso, ha vuelto a pedir al juez Leopoldo Puente que ponga fin a su situación de prisión preventiva porque, si el magistrado no ha contemplado riesgo de destrucción de pruebas en Ábalos o Koldo García, "es difícil entender" qué acciones de "destrucción" de pruebas ha podido hacer "en carácter exclusivo" Cerdán, argumenta.

"No existe argumento constitucional que permita prolongar ni un día más la situación de prisión del señor Santos Cerdán", inciden sus abogados en el escrito enviado al juez Puente.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.