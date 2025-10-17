La estrategia del silencio de Ábalos y Koldo en el Supremo deja la puerta abierta a un pacto con la Fiscalía Anticorrupción

Ábalos y Koldo trabajan juntos en una defensa común, manteniendo abiertas las opciones de pacto con la Fiscalía.

La defensa de Koldo García solicita la nulidad del caso por falta de un nuevo suplicatorio del juez.

La estrategia de silencio busca ganar tiempo para conocer nuevos informes de la UCO sobre posibles delitos vinculados al PSOE.

José Luis Ábalos y Koldo García optan por el silencio en el Tribunal Supremo, lo que podría facilitar un futuro pacto con la Fiscalía Anticorrupción.

La estrategia de José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre de guardar silencio en el Tribunal Supremo deja la puerta abierta a un pacto con la Fiscalía Anticorrupción en el futuro.

Ni el exministro de Transportes ni su exasesor han declarado sobre el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), que recoge "pagos sin respaldo documental" del PSOE y la existencia de una caja B de Ábalos cuyo "custodio" era Koldo.

En el caso del exasesor, esta es la segunda vez que decide no declarar en el Tribunal Supremo. Ya se acogió a ese derecho cuando se conocieron las grabaciones que provocaron que Santos Cerdán ingresara en la prisión de Soto del Real (Madrid).

El juez Leopoldo Puente decidió mantener las mismas medidas cautelares y dejar en libertad a ambos. La Fiscalía Anticorrupción no pidió prisión provisional para ninguno.

El ex número tres del PSOE y su mano derecha continúan defendiendo su inocencia en los medios de comunicación, aunque han decidido callar en el Supremo como estrategia.

De esta forma, mantienen la puerta abierta a buscar un pacto con la Fiscalía Anticorrupción en un futuro y ganan tiempo para conocer el contenido del oficio sobre el patrimonio de Santos Cerdán que será entregado al Supremo, y el de otros dos informes de la UCO pendientes de recalar en la Audiencia Nacional.

Este jueves también se conoció que José Luis Ábalos ha designado al exfiscal de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, como su nuevo abogado.

Bautista y la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, trabajarán ahora en una estrategia común. La ruptura de Ábalos con su anterior letrado, José Aníbal Álvarez, facilita también esta colaboración entre las defensas de los dos investigados.

Desde que Leticia de la Hoz fue designada por Koldo García como su abogada, el exasesor de Ábalos ha decidido guardar silencio las dos veces que ha sido citado por el juez Puente.

Koldo García sólo respondió preguntas en su primera comparecencia en el Supremo y su errática declaración, repleta de incongruencias y contradicciones, fue uno de los motivos por los que terminó rompiendo con su anterior abogado, Javier Pimentel.

De la Hoz apuesta, en este momento de la causa, por buscar la nulidad y esperar a conocer qué más pruebas tiene la UCO sobre los presuntos delitos cometidos.

En los últimos meses, De la Hoz se ha convertido en una pieza clave para el futuro judicial. No sólo lleva la defensa de Koldo, sino también la de su hermano y su expareja. Además, Ábalos ha decidido seguir los pasos marcados por el plan de esta letrada.

Carrera contrarreloj

Por todo ello, en este momento del caso no se puede descartar nada.

El juez Puente podría convertir las diligencias previas en procedimiento abreviado en cualquier momento y dictar, mediante un auto, el procesamiento y la apertura de juicio oral por los contratos de las mascarillas y la colocación de Jésica Rodríguez en Ineco y Tragsatec.

Ábalos y Koldo saben que están en una carrera contrarreloj. El tiempo se les acaba para buscar un pacto, al menos en estas dos causas, ya que el primer juicio contra ellos podría llegar antes de que finalice el año.

Lo que sí está definido ya es el pacto de Ábalos y Koldo. Ambos irán juntos hasta el final y cualquier decisión de sus abogados será consensuada. También la búsqueda de un posible pacto con Anticorrupción.

Koldo García ha demostrado en este caso ejercer una posición dominante sobre quien fue su jefe como ministro y secretario de Organización del PSOE.

La defensa de Koldo presentó el martes un escrito pidiendo la nulidad del caso con el argumento de que el juez Puente no pidió un nuevo suplicatorio para investigar los contratos de obras públicas y las colocaciones de Jésica Rodríguez y Claudia Montes en empresas públicas.

Esta será la última bala, tanto de Koldo como del propio Ábalos, para evitar el primer procesamiento. El magistrado está pendiente de cerrar la instrucción sobre mascarillas y el enchufe de la expareja del exministro, Jésica, tras haber recibido el último informe de la UCO.