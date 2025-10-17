Assange pide 20 años de cárcel para el español al que acusa de filtrar a EEUU sus vídeos íntimos cuando estuvo asilado

Rafael Correa también acusa a Morales, denunciando intrusión en la privacidad de su familia mediante un virus troyano en los móviles de sus hijas.

La defensa de Assange acusa a Morales de instalar micrófonos ocultos y cámaras para espiar sus reuniones y compartir información confidencial con EEUU.

Morales enfrenta cargos por descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.

Julian Assange solicita 20 años de cárcel para David Morales, acusado de filtrar vídeos y datos íntimos a EEUU durante su asilo en la Embajada de Ecuador.

El activista y fundador de WikiLeaks, Julian Assange, solicita 20 años de cárcel para David Morales, el español al que acusa de haber filtrado a EEUU vídeos íntimos y datos de su día a día cuando estuvo asilado en la Embajada de Ecuador en Londres.

Así consta en un escrito, firmado por la defensa de Assange y que avanza EL ESPAÑOL.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investigó estos hechos. Y a finales del pasado septiembre propuso mandar a juicio a Morales, que, además de exmilitar, era responsable, desde 2012, de la empresa de seguridad de la Embajada ecuatoriana en la capital británica.

Por tanto, su compañía, UC Global, se encargó de la gestión de las videocámaras del recinto.

Según señaló Pedraz en una resolución, este jerezano exigió a los técnicos que instalaron las cámaras que habilitaran un sistema de streaming para que se pudiera acceder en tiempo real a las escenas grabadas.

Su intención, según el juez, no sería otra que "abrir dos canales" que emitiesen señal en directo. Uno, para Ecuador y otro, para Estados Unidos.

En el escrito, la defensa de Assange —capitaneada, en España, por el abogado Aitor Martínez— atribuye a Morales, en total, cinco delitos.

David Morales. Cedida

En primer lugar, descubrimiento y revelación de secretos, en su modalidad continuada, por el que el activista solicita siete años y medio de cárcel.

En segundo lugar, un delito continuado de cohecho, por el que solicita seis años de prisión.

También un delito de blanqueo de capitales, por el que pide un año y medio.

En cuarto lugar, tenencia ilícita de armas (dos años y medio).

Y por último, pertenencia a organización criminal: tres años de prisión.

El escrito de acusación de la defensa de Assange relata que Morales facilitó a la Inteligencia de Estados Unidos información privada y confidencial de la estancia del activista en la Embajada londinense.

En este edificio estuvo asilado, durante siete años, por parte del Gobierno de Ecuador, presidido entonces por Rafael Correa.

EEUU quería extraditar al activista debido a la divulgación, por parte de la plataforma WikiLeaks, de información sensible que afectaba a la Administración estadounidense.

Entre otras, las violaciones de derechos humanos cometidas por militares estadounidenses en Irak y Afganistán.

El robo de un pañal

Mientras estuvo de huésped en la Embajada, Assange se reunió con sus abogados, con políticos, con periodistas, con sus médicos y con allegados varios. Según detalla su escrito de acusación, UC Global filtró a las autoridades de EEUU información confidencial de varios de estos encuentros.

"El espionaje llegó a tal punto que David Morales, incluso, requirió a sus trabajadores que robaran un pañal del niño que accedía asiduamente a la embajada, para poder comprobar si este era el hijo de Julian Assange", expresa su defensa.

El escrito también acusa al empresario jerezano de haber ordenado que se colocasen en la Embajada, en secreto, micrófonos ocultos para la "grabación subrepticia de audio". También, de haber encargado a sus trabajadores la elaboración de informes diarios sobre la actividad y las reuniones de Assange en la sede diplomática.

"Esta ingente cantidad de información confidencial se procesaba y trasladaba a servidores externos, ajenos al control de las autoridades ecuatorianas, con el fin ulterior de compartirla con terceros (...) a cambio de beneficios económicos. Entre ellos, Estados Unidos", señala el escrito.

La defensa del activista también relata que éste utilizaba, en sus encuentros con sus abogados, una máquina de ruido blanco. ¿Para qué? Por precaución, para tratar de no ser espiado. Según el escrito, Morales usó un micrófono lapa, en la base de un extintor, para esquivar este método.

El documento también incluye varios correos electrónicos que el jerezano habría enviado a sus compinches. En uno de ellos, fechado en marzo de 2017, se puede leer: "Las cámaras las podemos cambiar y poner las que queramos (...), acorde a nuestros intereses. Es una excelente oportunidad para poder poner escuchas".

El escrito de Correa

La defensa de Correa, el presidente de Ecuador cuando sucedieron los hechos investigados, también ha presentado un escrito de acusación contra Morales.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a este documento. En él, el exmandatario solicita 13 años y medio de cárcel para Morales.

Rafael Correa, en una entrevista con EL ESPAÑOL. Bernal Revert

La defensa de Correa relata que UC Global se encargó también de la seguridad de las hijas del dirigente, cuando éstas estudiaban en Europa.

El expresidente ecuatoriano lamenta que Morales vulnerase su "intimidad y privacidad" con acciones "brutalmente intrusivas" en su vida y en la de su familia, gracias a la instalación de un virus troyano en el móvil de las dos jóvenes.

Por otro lado, varios ciudadanos estadounidenses, que habían visitado a Assange en Londres, presentaron una demanda en Nueva York contra la la CIA (la agencia de Inteligencia de EEUU) y su entonces director, Mike Pompeo.

El 16 de agosto de 2022, la Corte del Distrito Sur de Nueva York admitió a trámite esta demanda. Sin embargo, el posterior director de la CIA, William J. Burns, indició que la revelación de la existencia de una colaboración entre la CIA y UC Global podría poner en riesgo grave la seguridad nacional de EEUU. Tras ello, el procedimiento se cerró.