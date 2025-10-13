Ábalos renuncia a su abogado y trata 'in extremis' de que se suspenda su declaración del miércoles en el Supremo

El exministro José Luis Ábalos ha renunciado a seguir siendo representado por su actual abogado, José Aníbal Álvarez.

Así lo ha comunicado el propio letrado en un escrito dirigido al Tribunal Supremo y fechado este lunes.

El objetivo de este movimiento, por parte de Ábalos, no es otro que tratar de suspender su nueva declaración ante el juez Leopoldo Puente, prevista para el próximo miércoles, día 15.

Como ya avanzó EL ESPAÑOL, la pasada semana, el político barajó intensamente renunciar a su acta de diputado en el Congreso —es miembro del Grupo Mixto— con el mismo propósito: no ser interrogado dentro de menos de dos días.

No obstante, Ábalos acabó descartándolo. Al menos, por el momento.

Ahora, Ábalos renuncia a quien era, hasta ahora, su letrado. De esta forma, el juez Puente podría optar por suspender la declaración prevista para este miércoles, para facilitar que un nuevo abogado tenga tiempo suficiente para estudiar toda la causa.

No obstante, el magistrado también podría mantener la fecha y obligar al político a acudir al Supremo en compañía de un abogado de su elección. Y, de no ser así, se le asignaría uno de oficio.

De celebrarse, finalmente, un hipotético interrogatorio, las distintas partes de este procedimiento judicial, al terminar, podrán solicitar al juez que imponga ciertas medidas cautelares a José Luis Ábalos. La más gravosa de ellas, el ingreso en prisión provisional.

Valoró renunciar al acta

De haber renunciado a su condición de diputado —algo que no acabó sucediendo—, la causa en la que está siendo investigado por el Supremo —conocida ya como caso Ábalos— pasaría a manos de la Audiencia Nacional, dado que el exministro perdería su aforamiento.

El juez Puente citó a declarar a Ábalos para el próximo día 15, a las diez de la mañana, con el objetivo de interrogarle acerca de las revelaciones incluidas en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que analiza las finanzas del político.

Entre otros extremos, la UCO desveló que el exministro cobró dinero en efectivo del PSOE, con el que fueron reintegrados los gastos que cargó al partido, del que fue hasta 2021 secretario de Organización.

Ahora bien, la Guardia Civil también detectó otros pagos "sin respaldo documental" y que no coinciden con la contabilidad de la formación política.

Las entregas de dinero, tal y como evidencian varias fotografías y chats de WhatsApp, se realizaron mediante sobres de papel con el logotipo del PSOE en ellos.

Si Ábalos sí hubiera renunciado a su aforamiento, la declaración prevista para el próximo miércoles —una vez el juez Puente tuviera constancia de que el político ya no era diputado— habría quedado suspendida.

El caso retornaría así a la Audiencia Nacional, órgano judicial que inició estas diligencias a finales de 2024, cuando la causa era conocida como caso Koldo, debido a que, por entonces, el investigado más mediático era Koldo García, el principal asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes.

Posteriormente, cuando las pesquisas apuntaron hacia el exministro, el Supremo asumió la investigación contra él. También, la de los hechos atribuidos a García, que el tribunal consideró "inescindibles" de la actuación del político.