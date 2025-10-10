Los 'wasaps' de Koldo y su mujer prueban que las "chistorras" eran billetes que usaban para no "sacar" dinero del banco

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrió que el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su asesor, Koldo García; la exmujer de éste y otros allegados empleaban una jerga particular.

Llamaban "chistorras" a los billetes de 500 euros. También, debido a su color, "soles", a los de 200. Y "lechugas", debido a su tono verde, a los billetes de 100 euros.

Así lo plasmaron los agentes de la UCO en el informe en el que analizan las finanzas de Ábalos. El documento ya ha sido entregado al Tribunal Supremo, órgano judicial que investiga al exministro y exsecretario de Organización del PSOE y a su fiel mano derecha, García.

Koldo García trató de desmentir este extremo del informe. Argumentando su condición de navarro, indicó que solía llevar a Madrid embutidos de su tierra. De ahí que hablase de chistorras de forma habitual en sus chats de WhatsApp.

Sobre los "soles", indicó que es la moneda de Perú, país al que, en ocasiones, Ábalos ha viajado.

Sin embargo, los wasaps en poder de EL ESPAÑOL desbaratan esta coartada: las chistorras eran los billetes de 500 que la red manejaba y que evitaba a sus miembros tener que sacar dinero del banco.

Estos mensajes han sido incluidos por la UCO en los anexos al informe patrimonial de Ábalos.

El 5 de marzo de 2019, Koldo escribió a su entonces esposa por WhatsApp: "Necesito 3.750 euros". "¿Valen las chistorras?", preguntó la mujer.

"No", respondió el asesor del Ministerio de Transportes. "Habrá que sacar entonces de la cuenta", propuso su esposa.

Minutos después, García propone "llevar una tristona (sic) al bar ahora". Koldo también se refería a las chistorras como txistorras, lo que pudo propiciar una de sus habituales erratas al escribir con su móvil.

En todo caso, la respuesta de su mujer es clarividente: "Cariño, ¿puedo llevarla luego? Tengo aquí 1.000 en billetes buenos". La conversación prosiguió. Y el matrimonio continuó aludiendo a dinero, billetes y pagos; en ningún caso, a embutidos.

Además, en otra conversación, unos días antes, Koldo también menciona las chistorras. Le dice a su mujer que las guarde, "divididas", en la "maleta", en el "bolso", en el "abrigo"... y en la "cartera".

El 29 de marzo, el asistente las vuelve a mencionar. "Recuerda las 40 txistorras, ¿vale?", le indica a su entonces esposa, quien debía transportar dicho equipaje en tren desde Navarra.

Ese mismo día, ambos mencionan "2.000 chistorras". "Si los cálculos los hemos hecho bien, no necesito ninguna chistorra más. Nunca", celebra la esposa de García. "Eso es 1 M", calcula.

En el ámbito económico, una M mayúscula suele indicar una cifra de un millón de unidades. "Se desprende de la conversación que si 2.000 chistorras equivalen a un millón, una chistorra equivaldría a 500 euros", señaló la UCO en su informe.

Declaraciones en televisión

En los últimos días, Koldo, en varias entrevistas en televisión, ha insistido en que, mientras trabajó para Transportes, llevó a Madrid chistorras de su tierra. El propio Ábalos también ha confirmado esta versión.

"Traía muchas chistorras de Navarra", expresó el exministro en un programa de televisión. Algunos de los destinatarios de ellas eran "amigos que se las pedían; algunos de ellos, guardias civiles".

Por otro lado, la Guardia Civil también destacó que Ábalos aludía a los billetes bajo el término de "folios".

El exministro ha negado que eso sea así. Defiende que le solía solicitar a su asesor hojas de papel verdaderas, dada su costumbre de imprimir todos los documentos profesionales que manejaba.

Ahora bien, la UCO señala en su informe que, en el caso de Ábalos, los ingresos en efectivo en sus cuentas registraron un "aumento significativo" a partir de 2018, en coincidencia con su llegada al Gobierno. Primero, como ministro de Fomento y, a partir de enero de 2020, como titular de Transportes.

En ese mismo periodo, "desaparecen las retiradas en efectivo desde sus cuentas", afirma la UCO. El exministro las retoma en 2024, cuando ya no forma parte del Gobierno y el mismo año en el que Koldo García, su asistente y ayudante en la gestión de sus finanzas, es detenido.