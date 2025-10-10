El juez investiga a Pérez Dolset y suma al 'caso Leire' la denuncia de los fiscales Grinda y Stampa contra la 'fontanera'

Los dos fiscales se quejaron de que Leire Díez, exmilitante socialista próxima a Santos Cerdán, trató de sobornarlos.

El juez Adolfo Zamarriego ha citado como investigado al empresario Javier Pérez Dolset en el llamado caso Leire.

En concreto, el magistrado le atribuye un supuesto intento de soborno y le interrogará el próximo 11 de noviembre.

En esta causa judicial, Zamarriego ya investigaba a la exmilitante del PSOE Leire Díez por sus supuestas maniobras contra miembros de la Fiscalía, de la Guardia Civil y ciertos jueces.

Ahora, el juez ha decidido ampliar la investigación y asumir también la de las denuncias presentadas por dos miembros del Ministerio Público contra Díez, considerada fontanera del PSOE.

Se trata de los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda, quienes se quejaron de haber sufrido supuestas presiones del entorno de Leire Díez.

En concreto, Stampa, el pasado 3 de junio, avisó a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid de que se había reunido con Díez y con Pérez Dolset el 7 de mayo anterior, "tras ser citado a través de un tercero" y con la "excusa de transmitirle disculpas de instancias gubernamentales por el trato que se le dio durante su última etapa en la Fiscalía Anticorrupción".

Sin embargo, ambos les habrían pedido información sensible, sobre supuestas irregularidades en la actuación de funcionarios públicos. Y, a cambio, habrían ofrecido como contrapartida "ayuda gubernamental" en los litigios que Stampa mantiene contra el Ministerio de Justicia.

Por su parte, Grinda denunció un posible intento de soborno tras haber recibido un mensaje de un periodista, quien le ofreció un destino en el extranjero a cambio de obtener información sensible sobre diferentes causas.

Entre otras, el caso 3%, que gira en torno a la presunta financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya.

Sin embargo, en un primer momento, Zamarriego rechazó investigar estas denuncias. Ahora, a instancias de la Fiscalía, se corrige.

El Ministerio Público presentó un recurso contra la decisión del juez de no sumar las denuncias de Stampa y Grinda al caso. Pero el magistrado ha cambiado de opinión y, ahora sí, opta por ampliar la investigación.

Esta causa judicial se inició con la querella de Hazte Oír contra Leire Díez, ya exmilitante socialista, muy próxima, durante su etapa con afiliada, a Santos Cerdán, el hasta hace unos meses secretario de Organización de la formación.

Actualmente, Cerdán está en prisión provisional, por orden del Tribunal Supremo, por el llamado caso Ábalos.

Hazte Oír denunció, entre otros extremos, las supuestas maniobras de Díez contra la juez Beatriz Biedma, quien investigaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Asimismo, la prensa hizo públicas varias grabaciones en las que se oye a la fontanera, en una reunión con un empresario investigado por la Audiencia Nacional, solicitar información contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Este departamento es el encargado, precisamente, de las pesquisas del caso por el que irá a juicio David Sánchez. También se encarga de la investigación del llamado caso Begoña, en la que está investigada Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

El 11 de noviembre también está citada a declarar como investigada ante el juez Zamarriego Leire Díez.