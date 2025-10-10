García Ortiz, al juez: "No filtré nada que afectase a la pareja de Ayuso ni a los medios ni al Gobierno. Rotundamente"

"Rotundamente, no", contestó en repetidas ocasiones al fiscal general, Álvaro García Ortiz, durante su comparecencia ante el juez Ángel Hurtado cuando su defensa le preguntó si había filtrado a la prensa o a personas del Gobierno información sobre el empresario Alberto González Amador.

García Ortiz va a ser juzgado a partir del próximo 3 de noviembre por la Sala Penal del Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. Se le acusa de haber proporcionado a varios medios de comunicación información adversa a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El núcleo de la acusación está en la filtración de un correo electrónico fechado el 2 de febrero de 2024 en el que el abogado de González Amador, Carlos Neira, proponía a la Fiscalia de Delitos Económicos llegar a un acuerdo de conformidad, esto es, reconocer que el empresario había cometido un fraude tributario a cambio de una rebaja de la pena.

"Rotundamente no filtré"

El contenido literal de ese 'email', en el que Neira escribió sobre su cliente que "ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública", fue difundido en la prensa en la noche del 13 de marzo de 2024.

Poco antes, García Ortiz había pedido a sus subordinados la cadena de correos que se intercambiaron Neira y el fiscal Julián Salto, autor de la denuncia contra González Amador por fraude tributario.

La pretensión del fiscal general era acopiar la información necesaria para contestar, mediante una nota de prensa, informaciones falsas aparecidas ese mismo 13 de marzo según las cuales había sido la Fiscalía la que había propuesto un pacto a González Amador, aunque luego lo había retirado "por órdenes de arriba".

Esas informaciones falsas coincidían con mensajes difundidos por el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

Durante su comparecencia como investigado ante el instructor, García Ortiz negó "rotundamente" haber filtrado el correo de 2 de febrero ni a la prensa ni al Gobierno.

También explicó que quiso hacer una nota de prensa -finalmente difundida el 14 de marzo de 2024- para "desmentir una cadena de informaciones falsas que llevaban a pensar que la Fiscalía, y especialmente la fiscal provincial y el fiscal encargado del caso [de González Amador] habían tenido un comportamiento no profesional o irregular, cuando su actuación había sido absolutamente impecable".

Desmintió, de otro lado, que la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, le dijera "has filtrado los correos".

"Dudo mucho que un fiscal de este país se dirija al fiscal general en esos términos", manifestó García Ortiz.

Añadió que Lastra también tenía el expediente de González Amador y "puedo entender que humanamente ella quiera separarse" de la acusación de haberla filtrado.

Rebate a la Fiscal Superior de Madrid

A preguntas de su defensa -la única parte a la que contestó-, explicó por qué borró toda la información de su móvil: "Mi teléfono alberga información que puede afectar a la seguridad de este país", dijo.

"Creo que hay muy pocas autoridades en España que puedan albergar en su teléfono móvil tal y tanta información como tiene el fiscal general del Estado de España", aseguró.

García Ortiz manifestó que borra sus dispositivos "de una manera regular".

"Los datos de mi terminal son datos ultra sensibles. Yo no puedo permitirme el lujo de abandonar, perder o que llegue a manos de terceros un terminal con la información que tengo".