La defensa de Santos Cerdán no logra que el juez del Supremo suspenda las declaraciones de Ábalos y Koldo García

El magistrado de la Sala Penal del Supremo, Leopoldo Puente, ha rechazado la petición de la defensa del exdirigente del PSOE Santos Cerdán de suspender las declaraciones del exministro José Luis Ábalos y de su antiguo asistente Koldo García.

Puente ha citado a ambos investigados tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio de Ábalos. Los investigadores han concluido que tanto él como García han manejado "ingresos irregulares y opacos".

También descubrieron en los móviles de Koldo García y de su exmujer fotografías de sobres con el membrete del PSOE destinados a él o a Ábalos con dinero en metálico cuya entrega no se corresponde, en la fecha o en la cuantía, con las cantidades que el partido ha declarado como liquidación de gastos.

Fotografía de un sobre de los pagos del PSOE a Koldo García incluida en el informe de la UCO. EL ESPAÑOL

El instructor del Tribunal Supremo desestima el aplazamiento de las declaraciones -no pedido por Ábalos ni García, sino por Cerdán- al constatar que los abogados Jacobo Teijelo y Benet Salellas no han justificado que tengan señalamientos en otros órganos judiciales que sean preferentes al del TS.

En este procedimiento, además, hay una persona -el propio Cerdán- en prisión preventiva desde el pasado 30 de junio.

Puente también ha rechazado la petición de los mismos defensores de que el instructor pidiera explicaciones a la UCO sobre la "revelación" al PP del informe patrimonial sobre José Luis Ábalos "y se identifique a los responsables" de su supuesta filtración.

Teijelo y Salellas indicaban en un escrito dirigido a Puente que el informe fue dado por recibido en el Tribunal Supremo a las 12:39 horas del pasado día 3.

Y ese mismo día, a las 11 de la mañana, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, afirmó en una rueda de prensa en Oviedo que "está al caer un nuevo informe de la UCO que habla de las miserias y de las corruptelas de un Gobierno que roba. Estoy seguro. […] Creo que, en muy pocas horas, lo podremos comprobar".

Para el juez, la afirmación de que la UCO reveló el informe al PP descansa en "una pura y simple especulación o conjetura, ayuna del más mínimo fundamento".

"No encuentra este instructor elemento alguno que permita dar por supuesta la pretendida filtración", dice el instructor, que indica que "con alta frecuencia" se afirma la inminencia de informes de la UCO "de todo jaez", lo que algunas veces es cierto y otras no.

"Que la proclamación de que un próximo informe de la UCO iba a ser presentado en un tiempo próximo, habida cuenta de que así fue encargado por este instructor a la unidad policial, constituye un pronóstico de muy poco riesgo, al alcance de cualquier persona mínimamente informada", señala Puente, que recuerda que el propio PP está personado en el procedimiento.

"No existe elemento alguno que permita considerar, ni siquiera en términos de probabilidad razonable, que la creencia expresada por Miguel Tellado (que como fácilmente puede comprobarse nada tiene que ver con el concreto contenido del mencionado informe) traiga causa de ningún tipo de

filtración eventualmente atribuible a la fuerza policial actuante", concluye.

En todo caso, indica a los letrados que, si disponen de algún indicio mínimamente sólido ("que en su escrito no expresan") sobre filtraciones constitutivas de delito "bien puede presentar donde proceda la correspondiente denuncia".

Con su ironía habitual, Puente finaliza señalando que es "muy de agradecer" que la defensa de Cerdán exprese su deseo de contribuir “al debido funcionamiento del procedimiento” y

a “velar por la reputación” no solo de su cliente sino de todos los investigados en esta causa especial.

Ese "debido funcionamiento del proceso", dice, "es función que corresponde a este instructor, así como también al Ministerio Público y a la que igualmente contribuyen el resto de las

partes. Pero esto nada tiene que ver con la continua concatenación de conjeturas que, de ser atendidas, únicamente lograrían desdibujar el objeto del procedimiento, provocando dilaciones que, por manifiestamente improcedentes, solo podrían considerarse indebidas".