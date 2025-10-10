La declaración de la fiscal superior que se convirtió en testigo de cargo de García Ortiz: "Has filtrado los correos"

La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, declaró el pasado 16 de enero que se enfrentó al fiscal general, Álvaro García Ortiz, tras ver publicado en los medios el correo electrónico en el que el abogado del empresario Alberto González Amador admitía que éste, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, había cometido "ciertamente" dos delitos tributarios.

Lastra, que está citada como testigo en el juicio contra el fiscal general por revelación de secretos que comenzará el próximo 3 de noviembre, manifestó al instructor del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, que no estaba de acuerdo con la nota de prensa que finalmente difundió la Fiscalía para desmentir el bulo de que el Ministerio Público había ofrecido un acuerdo de conformidad a González Amador para que reconociera el fraude tributario.

Añadió que el fiscal general le insistió en que esa nota tenía que salir cuanto antes porque "nos van a ganar el relato", en referencia a los mensajes falsos que el entorno de Díaz Ayuso estaba difundiendo sobre la actuación del Ministerio Público.

Vídeo | Almudena Lastra a la fiscal de Madrid: "¿Para qué les mandas los correos? Los van a filtrar"

Lastra también aseguró que regañó a la fiscal jefe de Madrid y subordinada suya, Pilar Rodríguez, por haber enviado al fiscal general los correos electrónicos que se intercambiaron la defensa de González Amador y el fiscal Julián Salto, autor de la denuncia por delitos tributarios.

"Pilar, por favor, ¿para qué le pasas los correos? Los van a filtrar", asegura Lastra que le dijo a la fiscal jefa de Madrid.