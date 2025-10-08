Un juzgado cita a Elisa Mouliaá a una conciliación con Errejón, previa a una querella, por decir que "extorsionó" a testigos

Un Juzgado de Primera Instancia de Madrid ha citado el próximo día 31 a la actriz Elisa Mouliáa a un acto de conciliación instado por el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón.

El exdiputado reclama que Mouliaá "retire inmediatamente" varias publicaciones en redes sociales en las que acusó a Errejón de "extorsionar" a dos testigos que han declarado en el Juzgado de Instrucción que investiga la supuesta agresión sexual denunciada por la actriz.

La demanda de conciliación también incluye que Mouliaá "se abstenga" de hacer nuevas publicaciones " en sentido similar" e indemnice a Errejón con 10.000 euros "por los daños y perjuicios causados".

El acto de conciliación es previo a la interposición de una querella contra Elisa Mouliaá por calumnias en caso de que no acepte retractarse.

Los hechos que han dado lugar a la demanda de conciliación arrancan el pasado 20 de junio, cuando el juez Adolfo Carretero tomó declaración a dos testigos, S.G. y B.V., anfitriones de la fiesta en la que se habría producido la agresión sexual de Errejón a Mouliaá el 8 de octubre de 2021.

Ambos testigos desmintieron por completo la versión de Mouliaá y aseguraron que ella les hizo en el momento de los hechos un relato distinto del que luego plasmó en la denuncia que interpuso contra Errejón el pasado octubre.

Mouliaá reaccionó en su perfil de X "difundiendo afirmaciones falsas sobre Errejón respecto de la relación de éste con dichos testigos, con los que se habría comunicado, imputándole falsamente un delito de extorsión para que testificaran a su favor", señala la demanda.

La defensa de Errejón ha recogido los tuits de Mouliaá en un acta notarial "a fin de acreditar de forma fehaciente las expresiones calumniosas vertidas y toda vez que es habitual que acabe borrando muchas de sus publicaciones".

Entre otros mensajes, Mouliaá escribió “NO. Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos. No inventéis la realidad”, en respuesta a varias noticias de distintos medios de comunicación

En otro tuit manifestó que "lo fuerte es que sabiendo que Errejón no ha querido entregar su móvil y que ayer uno de mis dos testigos a los que extorsionó confesó haber estado hablando con el acusado… ¿Cómo es posible que se lancen estas noticias? Si es un discurso automáticamente NULO! No valen esos testigos. Automáticamente están contaminados".

La Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado en dos resoluciones que Errejón no entregue su móvil y ha dejado sin efecto ese requerimiento del instructor.