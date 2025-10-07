El PSOE pagó 7.433 euros a Santos Cerdán en sobres después de que prohibiera los abonos en efectivo en 2020

El PSOE abonó 7.433,47 euros en billetes a Santos Cerdán entre 2023 y 2024, mientras éste era aún su secretario de Organización. Sin embargo, el partido asegura que tenía prohibido, desde 2020, efectuar estos pagos en efectivo.

Esta cifra es la suma que consta en la documentación facilitada por la formación política al Tribunal Supremo, consultada por EL ESPAÑOL.

Actualmente, por orden del juez Leopoldo Puente, Cerdán está en prisión, debido a su supuesta participación en una trama dedicada al amaño de obras públicas a cambio de comisiones ilegales.

En la mencionada documentación, constan 21 pagos con origen en la caja del PSOE a quien, por entonces, era su número tres en el organigrama. Suman 7.433,47 euros.

El motivo de los mismos es la "liquidación de gastos CEF". Estas tres siglas hacen referencia a Comité o Comisión Ejecutiva Federal, el máximo órgano del partido a nivel nacional.

Además de los 21 pagos en efectivo, existen abonos efectuados mediante transferencia, efectuados desde una cuenta asociada al PSOE.

Como publicó EL ESPAÑOL, la formación política asegura que suprimió en 2020 los pagos en efectivo, que sí se han mantenido desde entonces en varios Ministerios. Ahora bien, al menos en 21 ocasiones, se abonaron gastos en billetes y monedas a Santos Cerdán, desde la caja del PSOE, posteriores a esa fecha.

En la documentación remitida al Supremo, el partido detalla que todos estos abonos (tanto en efectivo como mediante transferencia) corresponden a "compensación de gastos anticipados justificados".

Todos ellos, realizados por Santos Cerdán "a consecuencia de ser miembros de la CEF y militante; por su cargo, primero, como secretario de Organización Territorial y, después, como secretario de Organización".

En concreto, las cantidades abonadas en efectivo son las siguientes: 238,20; 160,85; 831,31; 1072,60; 309,85; 357,20; 417,65; 210,35; 176,85; 1.200; 151,35; 115,55; 156,30; 238,25; 227,85; 110,25; 611,15; 296,65; 148,76; 134,60 y 267,90.

El primero de estos pagos se produjo el 28 de febrero de 2023 y el más reciente, el 31 de octubre de 2024. Santos Cerdán se convirtió en 2021 en el secretario de Organización del PSOE, en sustitución del también investigado por el Supremo José Luis Ábalos.

Sin embargo, en la documentación enviada por el PSOE al juez no constan pagos en efectivo al dirigente navarro en 2021 y 2022. El primero, en efecto, se produjo a principios de 2023.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.