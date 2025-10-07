Correa confiesa en 'Gürtel' por última vez: "Creí estar protegido en la cuenta Soleado en Suiza" junto a "personas de relevancia"

El empresario Francisco Correa, el considerado cerebro de la trama Gürtel, ha entregado el último de sus escritos de confesión.

En esta ocasión, de cara al juicio de la última de las piezas de la macrocausa por la que se sentará en el banquillo de los acusados. Previsiblemente, el próximo noviembre. La Fiscalía Anticorrupción solicita para él 77 años de prisión.

Estas confesiones forman parte de su proceso de colaboración con la Justicia.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a este nuevo escrito, rubricado el pasado 20 de septiembre por Correa, quien disfruta actualmente, desde 2023, del tercer grado penitenciario. Gracias a esta semilibertad, tan sólo acude a prisión para pasar la noche.

En su confesión, Correa relata cómo ocultó en el extranjero su fortuna. De hecho, la última pieza por la que será juzgado versa sobre el supuesto blanqueo de los beneficios de esta trama corrupta.

"Blanco Balín me dijo que estaba protegido con la cuenta Soleado en Suiza, donde había gente muy relevante de España", señala el cerebro de la Gürtel.

A quien Correa se refiere en su escrito es a Ramón Blanco Balín. Antiguo amigo del expresidente del Gobierno José María Aznar, exvicepresidente de Repsol en la época de Alfonso Cortina, exadministrador de empresas de los Albertos y contacto en España de Arturo Fasana (el gestor de la fortuna del rey emérito en Suiza), Blanco Balín también es uno de los acusados.

Éste ha sido, además, uno de los últimos arrepentidos en las últimas piezas de la macrocausa.

En el escrito, Correa señala a Blanco Balín como una de las dos personas que se ocuparon de sus "asuntos societarios, económicos y fiscales". El otro es Pablo Crespo, a quien identifica como su hombre de "máxima confianza".

"En su día manifesté a Blanco Balín (y es testigo de ello Pablo Crespo) que quería regularizar mi situación fiscal en España para evitar problemas judiciales. (...) Blanco Balín me trató despectivamente y me dijo que estaba protegido totalmente en la cuenta Soleado, donde, según él, había personas de máxima relevancia de España", señala el escrito.

"Me indicó que si el juez [Baltasar] Garzón [uno de los instructores del caso Gürtel] en algún momento le citaba a declarar, él, como administrador de las sociedades, manifestaría que todo era de inversores extranjeros. Y [Blanco Balín] evitó que yo regularizara, lo cual lamento ahora enormemente", expresa Correa.

