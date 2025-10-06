El fiscal critica que se acuse a Begoña Gómez "más allá de lo ético y lo estético" por su "mera relación conyugal" con Sánchez

La Fiscalía considera que "la mera relación conyugal" de Pedro Sánchez y Begoña Gómez no puede traducirse en que el presidente del Gobierno benefició, debido a un supuesto "prevalimiento e influencia", a su esposa en los negocios privados de ésta.

Así se pronuncia el Ministerio Público en un escrito fechado este mismo lunes, en el que admite, no obstante, que ésa es su postura "más allá de consideraciones éticas o estéticas" y de la "conveniencia o inconveniencia de ciertas actuaciones".

De esta forma, el fiscal se opone a la postura del juez instructor de esta causa, Juan Carlos Peinado, quien, en una resolución reciente, sostuvo que, "sin su vínculo con el presidente del Gobierno", Begoña Gómez "difícilmente" habría podido cometer los supuestos delitos por los que se la investiga.

Fragmento del escrito de Fiscalía.

Peinado atribuye a la esposa de Sánchez un total de cinco delitos: malversación de caudales públicos (que se tramita en una pieza separada), tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, apropiación indebida e intrusismo profesional (que se tramitan conjuntamente en la llamada pieza principal).

Este lunes, el juez citó a las partes en su Juzgado para comunicarles que, de producirse un juicio por los últimos cuatro delitos de la lista, se celebrará ante un jurado popular.

Es decir, ante nueve ciudadanos elegidos por sorteo e inexpertos en Derecho.

En dicho acto, el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha solicitado el archivo de este procedimiento, al igual que la Fiscalía.

El sábado 27 de septiembre, Peinado hizo lo propio con la otra pieza de la causa: citó a las partes en su Juzgado para comunicarles que la rama del caso relativa a la supuesta malversación también se juzgaría por parte de un jurado, llegado el caso.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.