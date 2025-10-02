El juez Peinado también acuerda tramitar por la vía del jurado el resto de delitos que atribuye a Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado también ha acordado tramitar como procedimiento ante un jurado popular el resto de delitos que atribuye a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

En concreto, tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, intrusismo profesional y apropiación indebida.

Peinado ya convirtió en un procedimiento ante un jurado popular la pieza separada de la causa en la que únicamente se investiga un supuesto caso de malversación. Ahora, hace lo mismo con el resto de la causa que investiga su Juzgado.

Por ello, en un nuevo auto, fechado este mismo jueves, el magistrado cita, de nuevo, a la esposa de Pedro Sánchez para comunicarle esta decisión. ¿Cuándo? El próximo lunes, día 6 de octubre, a las cinco y media de la tarde.

También emplaza al empresario Juan Carlos Barrabés, investigado en esta rama (la pieza principal) del caso Begoña.

Ahora bien, en su nueva resolución, Peinado también incluye en este listado a Cristina Álvarez, asesora en Moncloa de Begoña Gómez, quien está investigada, pero no en esta pieza principal.

Álvarez tan sólo figura en la rama de la causa en la que se indaga en un supuesto caso de malversación, que el juez ya transformó hace una semana en un procedimiento ante el tribunal del jurado.

¿Por qué incluye a Álvarez en esta nueva resolución? Fuentes jurídicas detallan a EL ESPAÑOL que el juez interpreta que la malversación arrastra, por la vía de la conexidad, el tráfico de influencias.

Ambos son delitos cuyo enjuiciamiento corresponde al tribunal del jurado, compuesto por nueve ciudadanos elegidos al azar e inexpertos en Derecho.

Así las cosas, debido a la conexión entre todos los delitos que el juez considera que existe, opta por no desgajar la causa y que, de llegar a juicio, sea enjuiciada toda ella, de forma conjunta, mediante esta modalidad.

