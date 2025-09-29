La regañina de una supervisora de Tragsatec a Jésica por no registrar sus horas de trabajo: "Sigues sin fichajes grabados..."

Virginia Barbancho, supervisora de Jésica Rodríguez en Tragsatec, reprendió a esta última por no registrar sus horas de trabajo en la aplicación interna destinada a ello.

"Estoy viendo que no tienes guardados fichajes", le indicó, el 24 de marzo de 2021, Barbancho a la joven, pareja del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos.

"Los fichajes son los que generan cheques restaurante. Si no hay fichajes guardados, no hay cheques", le advirtió en esa misma fecha.

Sin embargo, el problema no se solucionó, porque las quejas de Barbancho continuaron. "Veo que sigues sin fichajes guardados. ¿Algún problema?", volvió a insistir la supervisora seis días después, el 30 de marzo de aquel año.

Así figura en la transcripción de los mensajes de WhatsApp entre ambas. Este lunes, Barbancho ha acudido a la Audiencia Nacional, órgano que investiga el supuesto enchufe de Rodríguez en ésta y otra empresa pública, a entregar estos chats. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a los mismos.

El juez Ismael Moreno escudriña las posibles irregularidades en la contratación de la ya expareja de Ábalos. La joven, licenciada en Odontología, estuvo primero a nómina de Ineco, empresa pública adscrita, precisamente, al Ministerio de Transportes.

Posteriormente, formó parte de la plantilla de Tragsatec, integrada en el mismo Ministerio. En concreto, este segundo puesto aparecía como adscrito a la Presidencia de Adif, la empresa pública dedicada a la gestión de infraestructuras ferroviarias.

Ahora bien, cuando declaró como testigo en el Tribunal Supremo, con obligación de decir la verdad, Rodríguez reconoció que nunca llegó a trabajar realmente para ninguna de las dos empresas; que nunca hizo labores efectivas.

Sin embargo, cobraba un sueldo cada mes, pagado con fondos públicos. ¿La cuantía? En torno a mil euros brutos.

El Supremo investiga actualmente al exministro Ábalos por, supuestamente, formar parte de un entramado dedicado a amañar obras públicas a cambio del cobro de comisiones.

La Audiencia Nacional investiga ciertas ramas de esta misma causa; las que no afectan directamente al político, que, al continuar como diputado en el Congreso, está aforado y sólo el Alto Tribunal pueden encausarle.

Barbancho declaró como testigo ante el juez Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2.

Y detalló su relación laboral con Jesíca Rodríguez, en tanto que fue la responsable técnico del proyecto de Tragsatec al que estaba adscrita la entonces novia del ministro.

Virginia Barbancho detalló que detectó ciertas irregularidades y que se las trasladó a sus superiores. Ahora bien, de acuerdo con su relato, desde la presidencia de Adif —en manos de la también investigada Isabel Pardo de Vera— se le instó a no molestar a la "sobrina del ministro".

