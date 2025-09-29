No eran "favores puntuales", como declaró Begoña Gómez: la asesora gestionó desde Moncloa su cátedra de forma sistemática

Ante el juez, Begoña Gómez tachó de "puntuales" y excepcionales los "favores" que su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, realizó para coordinar sus negocios privados.

Ahora bien, este lunes se ha hecho público un informe de la Guardia Civil que recoge 121 correos electrónicos enviados por esta asistente y referentes a la gestión del día a día de la cátedra universitaria que Gómez, esposa de Pedro Sánchez, co-dirigió hasta 2024.

En contra de lo declarado por esta última, el rol de Álvarez en sus negocios privados parece ir más allá de una simple ayuda esporádica.

Uno de estos e-mails refiere, de manera expresa, a las finanzas de este proyecto. La propia Álvarez, que es quien lo envía, valora los pormenores de un convenio que iba a firmarse entre la cátedra y la empresa educativa Mindway.

"Queremos algo que, sobre todo, deje constancia [de que], en caso de beneficios, Mindway tenga que dar el 10% a la cátedra", expresó la asistente en el correo, fechado el 16 de febrero de 2022.

'E-mail' de Álvarez a Doadrio sobre el convenio con Mindway. EL ESPAÑOL

Su destinatario era el entonces vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Doadrio, quien se comunicaba de forma asidua con Álvarez para gestiones como éstas.

Tanto es así que, como ha detectado la UCO, a veces los correos de Doadrio son enviados a la cuenta de e-mail de Gómez adscrita a la UCM, pero respondidos y rubricados por Álvarez.

También sucede lo contrario: que la esposa de Pedro Sánchez firme e-mails que llegan a la cuenta personal de Gmail (con dominio @gmail.com) de su asistente.

Así sucedió, por ejemplo, el 15 de julio de 2021. Desde el perfil de Álvarez, Begoña Gómez comunica a la UCM que Reale Seguros, uno de los patronos de su cátedra, necesita "el certificado de donaciones para Hacienda".

La esposa de Sánchez firma este correo con su nombre y primer apellido. Al poco, le contestaría Doadrio.

El exvicerrector, cuando declaró como testigo ante el juez Juan Carlos Peinado, precisó que tuvo "casi más [trato] con Cristina, al final... casi más con Cristina, que con Begoña".

ONCE, Google, Reale...

La Unidad Central Operativa (UCO) también analiza en su informe las numerosas gestiones de Álvarez en el proceso previo a la firma de varios convenios de patrocinio de la cátedra por parte de varias empresas españolas.

Por ejemplo, la asistente también intervino en las negociaciones a tres bandas entre Gómez, la Universidad Complutense y la Cámara de Comercio de España.

Un alto cargo de esta entidad, que firmó un convenio con la cátedra, puso en copia a la asistente en sus comunicaciones.

En concreto, María Jesús Luengo, directora de la Oficina de Presidencia, Comunicación y Marketing de la Cámara, solicitó modificar el nombre del acuerdo —de "convenio marco de colaboración" a sólo "convenio marco"— y se lo trasladó a Álvarez.

"Finalmente, es ésta [la asesora] quien emitiría la respuesta ese mismo día, indicando la ausencia de inconvenientes por parte de la UCM para adoptar la modificación planteada por la Cámara", relata la UCO en su informe.

A los pocos días, el 20 de abril de 2022, Álvarez volvió a escribir a Doadrio: "Buenos días, Juan Carlos. Te hago llegar el convenio de la Cámara de Comercio (...) para la firma. Como hemos comentado, a ellos les gustaría hacer una firma simbólica en el Rectorado, miramos fechas y vemos".

En otro de los correos electrónicos, la asistente se dirige a Blanca de Juan, la primera coordinadora que tuvo la Cátedra de Transformación Social Competitiva TSC.

Le pide que "revise" una adenda, que solicita que se le haga llegar a la Fundación ONCE "para que la firme digitalmente". Una vez rubricada, Álvarez se la haría llegar de nuevo a la Universidad y a los patronos de la cátedra: Reale Seguros y Fundación La Caixa.

Por otro lado, el 7 de julio de 2022, la asistente de Begoña Gómez envió otro correo a Doadrio. Le informa que la empresa tecnológica Google necesita una persona de contacto en la UCM para dirigirse a ella.

Seis días antes, un alto cargo de esta compañía en España, Miguel Escassi, había coincidido en un evento con la esposa de Sánchez. Aquel acto se celebró en la Fundación Pablo Iglesias.

Escassi, actual director de Relaciones Institucionales y Políticas Públicas de Google en la Península Ibérica, había sido previamente asesor de Transformación Digital de la exvicepresidenta segunda del Gobierno Nadia Calviño, durante el periodo de definición de la Agenda España Digital 2025.

También intervino en la definición de las políticas, reformas e inversiones digitales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de Sánchez.