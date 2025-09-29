El juez Peinado amplía el foco y pide los correos de la asistente de Begoña Gómez con el Instituto de Empresa

El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado al Instituto de Empresa que le entregue los correos electrónicos intercambiados con Cristina Álvarez, asistente en Moncloa de Begoña Gómez.

