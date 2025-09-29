El juez Peinado amplía el foco y pide los correos de la asistente de Begoña Gómez con el Instituto de Empresa
El magistrado los entregará a la UCO para su análisis, al igual que hizo con los 'mails' intercambiados entre Cristina Álvarez y Juan Carlos Doadrio.
Más información: El fiscal y el abogado de Begoña Gómez niegan que 121 'mails' de la asesora con gestiones para la cátedra supongan malversación
El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado al Instituto de Empresa que le entregue los correos electrónicos intercambiados con Cristina Álvarez, asistente en Moncloa de Begoña Gómez.
Noticia en actualización
Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.
Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.