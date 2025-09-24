Peinado decide que sea un Jurado el que juzgue a Begoña Gómez por malversación si el caso llega a juicio

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado transformar en un procedimiento ante el Jurado las diligencias de investigacion que tramita contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por un supuesto delito de malversación.

Esta investigación está relacionada con la contratación como asistente de Cristina Álvarez como personal eventual tras la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa.

El paso procesal significa que, en caso de llegar a juicio, el veredicto estará en manos de ciudadanos legos en Derecho. Pero, por el momento, la investigación continúa y el instructor ha citado a Gómez y a Álvarez para notificarles este sábado la nueva vía procesal.

También ha citado al actual delegado del Gobierno en Madrid Francisco Martin Aguirre, al que también investiga por haber intervenido en la contratación de Álvarez.